Dünya BBCden yine fotoğraf skandalı Justin Trudeaunun koronavirüse yakalanması haberine Türkiye fotoğrafı koydular
POLİTİKA AMERİKA

BBC'den yine fotoğraf skandalı: Justin Trudeau'nun koronavirüse yakalanması haberine Türkiye fotoğrafı koydular

BBC'nin Türkiye'ye yönelik algı çalışması devam ediyor. İngiliz yayın organı koronavirüs haberlerinde konuyla hiç ilgisi olmayan Türkiye fotoğraflarını art arda kullandı. Dün İtalya'daki mağazaların kapatılması haberini cami fotoğrafıyla servis eden BBC bugün de Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı haberinde Türkiye fotoğrafı kullandı

Haber Merkezi Yeni Şafak
BBC yine bir skandala imza attı.
BBC yine bir skandala imza attı.

BBC fotoğrafla algı çalışmasına devam ediyor. Koronavirüs haberlerinde cami fotoğrafı kullanan BBC bugün ise , Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı haberinde Türkiye fotoğrafı kullandı.

BBC dün de İtalya'da mağazaların koronavirüs nedeniyle kapatılması haberinde cami fotoğrafını kullanmıştı.

Kaliforniya haberine cami fotoğrafı

Bir başka Amerikan medya organı olan CNN ise Kaliforniya'da hapishanelerde uygulanan ziyartçi yasağını bir cami fotoğrafıyla servis etti. CNN'in bu paylaşımı Twitter'da alay konusu oldu. CNN'in bu paylaşımına tepki gösteren kullanıcılar "Cami fotoğrafının konuyla ne alakası var"," Bu herhalde Kaliforniya'da bir caminin fotoğrafı olamaz", "CNN bu fotoğraf ile inandırıcılığını kaybetti" gibi yorumlar yapıldı.

New York Times gazetesi de ABD’nin koronavirüse karşı aldığı uçuş yasağını Türkiye’nin fotoğrafını kullanarak servis etti.
Bir BBC skandalı daha!

Bir BBC skandalı daha!

Uluslararası medyanın Türkiye düşmanlığı virüs gibi yayılıyor.
M4te ilk devriye

M4'te ilk devriye

MSB, koronavirüs önlemlerini de açıkladı.
Bu mesele bir tatil meselesi değil

Bu mesele bir tatil meselesi değil

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni açıklama geldi.
Karantinada cuma namazı farz değil

Karantinada cuma namazı farz değil

​Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan koronavirüs açıklaması.
Gezi'nin bilinmeyen yüzünü anlattı

Gezi'nin bilinmeyen yüzünü anlattı

"Abdullah Gül, Cumhurbaşkanımızı arayıp Taksim'e giriş için ısrar etti"
Hayrete<br>düşüren görüntü

Hayrete
düşüren görüntü

Bölgede kar kalınlığı 10 metreyi buldu.
Fırsatçılar <br>yine sahnede

Fırsatçılar
yine sahnede

İlaçlama fiyatlarını yüzde bin artırdılar.
Uçaklar bomboş

Uçaklar bomboş

​Avrupalı ve Asyalı hava yolu şirketleri sinek avlıyor.

81 ilde<br>fiyat denetimi

81 ilde
fiyat denetimi

​Bakan Pekcan'ın talimatıyla harekete geçtiler.
Stokta ve üretimde <br>hiçbir sıkıntı yok

Stokta ve üretimde
hiçbir sıkıntı yok

İş dünyasından vatandaşları rahatlatan açıklama.
Borsada<br>koronavirüs önlemi

Borsada
koronavirüs önlemi

Yarından itibaren uygulanmaya başlayacak.
Bakanlık<br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

​3 ay askıya alındı, kolonya ve dezenfektan üretimi artacak.
Ligler ertelensin

Ligler ertelensin

​Galatasaray ligin ertelenmesi için talepte bulundu.
Peş peşe<br>iptaller geliyor

Peş peşe
iptaller geliyor

​Koronavirüs salgını iş dünyasını da vurdu.
Türkiye'de ikinci korona vakası

Türkiye'de ikinci korona vakası

Bakan Koca: İlk hastamızın çevresindeki bir kişi.
İkinci büyük<br>indirim kapıda

İkinci büyük
indirim kapıda

​Bu gece yarısından itibaren yansıması bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.