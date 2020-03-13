BBC'den yine fotoğraf skandalı: Justin Trudeau'nun koronavirüse yakalanması haberine Türkiye fotoğrafı koydular

BBC fotoğrafla algı çalışmasına devam ediyor. Koronavirüs haberlerinde cami fotoğrafı kullanan BBC bugün ise , Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı haberinde Türkiye fotoğrafı kullandı.

BBC dün de İtalya'da mağazaların koronavirüs nedeniyle kapatılması haberinde cami fotoğrafını kullanmıştı.

Kaliforniya haberine cami fotoğrafı

Bir başka Amerikan medya organı olan CNN ise Kaliforniya'da hapishanelerde uygulanan ziyartçi yasağını bir cami fotoğrafıyla servis etti. CNN'in bu paylaşımı Twitter'da alay konusu oldu. CNN'in bu paylaşımına tepki gösteren kullanıcılar "Cami fotoğrafının konuyla ne alakası var"," Bu herhalde Kaliforniya'da bir caminin fotoğrafı olamaz", "CNN bu fotoğraf ile inandırıcılığını kaybetti" gibi yorumlar yapıldı.

New York Times gazetesi de ABD’nin koronavirüse karşı aldığı uçuş yasağını Türkiye’nin fotoğrafını kullanarak servis etti.