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Bebek katili İsrail'in sorulara bile tahammülü yok: Gazetecilere 'bebek iddialarını' sormayın uyarısı

İsrail Arama Kurtarma Timi Komutanı Albay Golan Vach, düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, basın mensuplarının "bebek iddialarına" yönelik sorularını yanıtsız bıraktı. Soru sormaya devam eden ve olayın detaylarının önemli olduğunu söyleyen basın mensupları, basın toplantısının moderatörü tarafından saygısızlıkla suçlandı. Bazı basın mensupları, cevap alamadığı için tepki gösterenlere saygılı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

21:56 . 12/10/2023 Perşembe
AA
İşgalci İsrail'in saldırılarında yüzlerde bebek ve çocuk hayatını kaybetti

İşgalci İsrail'in saldırılarında yüzlerde bebek ve çocuk hayatını kaybetti

İsrail Savunma Kuvvetlerince düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, basın mensuplarının, İsrail Başbakanlığının X sosyal medya platformunda paylaştığı "bebek iddiaları" ile ilgili konuşmalarına izin verilmedi.

Konuya ilişkin detayları öğrenmenin hakları olduğunu savunan ve sorularını yineleyen basın mensupları, basın toplantısının moderatörü tarafından sert bir dille uyarılarak, sessize alınmakla tehdit edildi.

Albay Vach, 1000'den fazla ölü ve 4 binden fazla yaralı saydığını söyleyerek, bir sonraki aşama için hazır olduklarını kaydetti.

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"Bebek iddiaları" ile ilgili sorulan ilk soruya yanıt veren Vach, bizzat kendisinin farklı bölgelerde
"vahşice katledilmiş bir bebek, kadınlar ve genç insanların cesetlerini gördüğünü"
iddia etti.
Vach, basın mensuplarının konuya ilişkin kanıt taleplerine
"Bebeğin fotoğrafını çekmedim ama elimde görmek istemeyeceğiniz çok resim var."
şeklinde konuştu.
İsrail'in hedef aldığı bebeklerden yalnızca biri.

Gazetecilere 'bebek iddialarını' sormayın uyarısı

Albay Vach, bebeğin bulunduğu halin kesin olarak bir bıçak kullanılarak yapılıp yapılmadığına yönelik soruya,
"Bu sorunun sorulması gerekli miydi bilmiyorum. Çünkü böyle bir bebek gördüğünüzde bunun nasıl olduğunun bir önemi yok."
dedi.

Cevap alamayan basın mensupları tepki gösterdi

Soru sormaya devam eden ve olayın detaylarının önemli olduğunu söyleyen basın mensupları, basın toplantısının moderatörü tarafından saygısızlıkla suçlandı.

Gerginliğin artmasıyla çevrim içi toplantıya son verildi.

Albay Vach ve toplantı moderatörünün ayrılmasının ardından hala kayıt altına alınan toplantıda, basın mensupları sert bir şekilde tepkilerini dile getirmeye devam etti.

Basın mensupları da kendi aralarında ikiye bölündü.

Bazı basın mensupları, cevap alamadığı için tepki gösterenlere saygılı olmaları konusunda uyarıda bulundu.


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#İsrail
#Filistin
#Golan Vach
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