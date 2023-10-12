Bebek katili İsrail'in sorulara bile tahammülü yok: Gazetecilere 'bebek iddialarını' sormayın uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye kaynaklı, Amerikan ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü" tehditle başa çıkmak için ilan edilen "ulusal acil durum" halinin uzatılmasına karar verdi. Biden, "özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığını" savundu. Biden'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Dışişleri Bakanlığından jet bir yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "ABD’nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını, 17 Ekim 2019 tarihli Ortak Açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz." denildi.