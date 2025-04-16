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Bebek yataklarındaki gizli tehlike: Bu malzeme zehir saçıyor

Bebek yataklarındaki gizli tehlike: Bu malzeme zehir saçıyor

09:2016/04/2025, Çarşamba
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Kanadalı bilim adamları, sentetik yataklarda bulunan kimyasal maddelerin çocuk sağlığına etkilerini gözler önüne serdi. Bebek yataklarının beyin sağlığına ve hormon dengesine zarar veren kimyasallar saldığı ortaya çıktı. Peki tehlikenin büyüklüğü ne? Çocukları nasıl koruyabililiriz?

Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar tüm aileleri ilgilendiren bir uyarıda bulundu. Buna göre bebek ve çocuk yataklarında kullanılan sentetik malzemeler zehir saçıyor olabilir.


6 ay ile 4 yaş arası çocukların odasındaki havayı analiz eden bilim adamları, 20'den fazla zararlı kimyasal tespit etti. Beyin işlevlerini ve hormon seviyelerini olumsuz etkileyen bu maddelerin yataklardaki şiltelerden yayıldığı ortaya çıktı.


Özellikle ateşe dayanıklı ve UV filtreli kumaşlarda kullanılan bazı kimyasalların, çocuğun sıcaklığı ve ağırlığının da etkisiyle havaya karıştığı tespit edildi.

CİDDİ GELİŞİM BOZUKLUKLARINA YOL AÇABİLİR

Fitalat adı verilen kimyasalların bebeklerde ciddi gelişim bozukluklarına yol açabileceği ifade ediliyor.


Environmental Science & Technology dergisinde yayımlanan araştırmada, Kanada'nın yanı sıra ABD ve Meksika'da üretilen ürünlerde de zararlı kimyasalların tespit edildiği belirtiliyor.

ÜRETİM STANDARTLARINI SIKILAŞTIRMA ÇAĞRISI

Kanadalı uzmanlar özellikle çocuk ürünleri için üretim standartlarının sıkılaştırılması çağrısında bulundu.


Sentetik malzemelerden uzak durulması ve yüzde 100 pamuk ya da yün gibi malzemelerin tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.


Yatak takımlarının ve uyku giysilerinin sık sık yıkanması, düzenli havalandırma yapılması ve sentetik içerikli kişisel bakım ürünlerinden kaçınılması da uyarılar arasında.

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