Belarus da savaşa giriyor: Rusya ile askeri işbirliği anlaşması imzalandı

Belarus lideri Lukaşenko, ülkesinin ordu yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, “(Belarus ile Rusya’nın oluşturduğu) birlik devletinin batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle (Rusya Devlet Başkanı Putin’le beraber) Rusya Federasyonu ile Belarus Cumhuriyeti’nin bölgesel güçlerini konuşlandırma kararını aldık” dedi.

“Bu kararımız birlik devleti anlaşmamıza tamamıyla uygun” değerlendirmesini yapan Lukaşenko, “(Anlaşmamız) sınırlarımızdaki tehdidin şimdiki seviyesine yükselmesi hâlinde ortak askeri gücümüzü kullanacağımızı söylüyor” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko ayrıca Belarus ve Rusya’nın sınırlarında artan gerilimle ilgili olarak, “NATO ve bir dizi Avrupa ülkesi, Belarus’a karşı olası saldırganlık eylemlerine ilişkin seçeneklerini değerlendiriyor” diye konuştu.

Belarus lideri, şöyle devam etti: “Belarus topraklarında savaş olmamalı. Biz de ordu yetkilileri olarak bunun olmaması için gereken her şeyi yapacağız."

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Lukaşenko, ortak güç konuşlandırma kararını Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu toplantısından sonra geçen hafta cuma günü Putin ile gerçekleştirdikleri bire bir görüşme sırasında aldıklarını belirtti.

Belarus lideri, söz konusu ortak askeri birliğin şu anda oluşturulmakta olduğunu kaydederek bu sürecin iki gün sürmesini beklediğini vurguladı. Bununla birlikte Lukaşenko, Belarus ordusuna ‘Rusya askerlerlerini kabul etme ve onları gereken yerlere konuşlandırma’ emrini verdi.

Lukaşenko, ülkesine Rusya’dan binden fazla askerin geleceğini de sözlerine ekledi.

Bununla beraber Belarus çevresindeki durumun gergin olduğunu ve kimi NATO ülkelerinin Belarus’a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini dahi değerlendirdiğini söyleyen Lukaşenko, şunları söyledi:

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“Sizleri bir defa daha uyarıyorum: bize saldıran her kim olursa buna hak ettiği karşılığı vereceğiz. Buna on yıllardır hazırlanıyoruz. Gerekmesi hâlinde yanıt vereceğiz. Tabii ki ‘Tanrı esirgesin’ diye eklemem de gerek.”





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