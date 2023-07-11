Belarus resmen duyurdu: Wagner planı ortaya çıktı

Wagner, uzun yıllardır Suriye, Libya, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi birçok ülkede Moskova’nın jeopolitik hedeflerini gerçekleştirmede kilit rol oynayan bir mefhum. Dolayısıyla askeri operasyonel kapasitesine ek olarak, dezenformasyon ve diplomatik baskı gibi unsurları da kullanan Prigozhin ve paralı askerlerinin son isyanı, Rusya adına beklenenden daha büyük sorunları beraberinde getirebilir.