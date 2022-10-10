Belarus: Rusya ile ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştık

Belarus’un haber ajansı Belta, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştıklarını duyurdu.
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Belarus’un haber ajansı Belta, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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