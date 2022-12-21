Dünya Belarus Ukrayna ve Rusya sınırındaki bölgelere erişimi kısıtlıyor
AVRUPA

Belarus Ukrayna ve Rusya sınırındaki bölgelere erişimi kısıtlıyor

Belarus, Ukrayna ve Rusya sınırındaki güneydoğu Gomel bölgesinin bazı bölgelerine erişimi geçici olarak kısıtlayan bir karar yayınladı.

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Haber Merkezi Reuters
Belarus Ukrayna ve Rusya sınırındaki bölgelere erişimi kısıtlıyor
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Hükümet internet sitesinde "Gomel bölgesinin Loevsky, Braginsky ve Khoiniki bölgelerindeki sınır bölgesine girişi, geçici kalışı ve hareketi geçici olarak kısıtlayacağını" söyledi.

Rus kuvvetleri, Şubat ayında Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik başarısız saldırıları için Beyaz Rusya'yı fırlatma rampası olarak kullandı ve son aylarda Rus ve Beyaz Rusya'nın askeri faaliyetleri artıyor.

Hükümet, kısıtlamanın ne kadar süreceğini belirtmedi, ancak bu bölgelerdeki yetkililer, işçiler ve sakinler için geçerli olmadığını söyledi.

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