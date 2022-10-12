Belarus’a Rus askeri: Kiev’e yeni saldırı hazırlığı mı?

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’nun, Rusya ile “Ortak Görev Gücü” oluşturulacağına yönelik açıklaması ve Rus ordusunun düzenlediği füze saldırıları gözleri bir kez daha Ukrayna’nın başkenti Kiev’e çevirdi. Rusya, 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgalinin ilk günlerinde başkent Kiev’i hedef almış ancak sonuç alamayınca, bahar aylarında saldırılarını Ukrayna’nın Donbas ve Herson bölgelerine kaydırmıştı. İngiliz medyasında dün yayınlanan haber Belarus-Rusya hamlesinin ardından “Kiev cephesi yeniden mi açılıyor?” sorusuna neden oldu. Daily Mail’in haberine göre, trenler dolusu Rus askerinin Belarus’a nakledildiğini belirtti. Nakledilen Rus askerlerin, Belarus’un Ukrayna sınırlarına konuşlanmaya başladığı belirtildi. Füze saldırılarından hemen sonra açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya’nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev, Vladimir Putin’in Ukrayna’da Zelenski’nin siyasi “rejimini” tamamen dağıtması gerektiğini söylemişti.

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60 BİN KİŞİLİK GÜÇ OLUŞACAK

Haberde, Rus askerlerin kargo vagonlarıyla yoğun şekilde Belarus’a geçmeye başladığı kaydedildi. gazeteye konuşan uzmanlar, Belarus’un 10 bin ila 15 bin arasında Rus askeri barındırabileceği ve kurulacak “Ortak Görev Gücünün” 60 bin kişilik bir kuvvete ulaşabileceğine işaret etti.

SINIR GÜÇLERİNE TAHKİMAT

Kuzey sınırında artan tehdit sonrasında, Ukrayna da, Belarus sınırındaki hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Ihor Bondarenko, “Sınırdaki birlikleri güçlendirmek amacıyla gerekli tedbirler alınıyor, tahkimatlar artırılıyor” açıklamasını yaptı.

İRAN SİHALARI KONUŞLANDI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın da bir açıklamasında Rus güçlerinin, Ukrayna’da saldırılarda kullandığı İran üretimi Şahid kamikaze SİHA’ların Belarus’tan havalandığı bildirildi. Açıklamada, Belarus’un saldırı gerçekleştiren Rus güçlere malzeme, araç ve mühimmat sağladığı öne sürüldü.

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FÜZE SALDIRILARI DEVAM ETTİ

Öte yandan Rusya dün Ukrayna topraklarını füzelerle vurmaya devam etti. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, Hazar Denizi bölgesindeki “Tu-95” ve “Tu-160” tipli Rus füze taşıyıcı uçaklardan Ukrayna’ya “X-101” ve “X-555” tipli füzeler fırlatıldığı iddia edildi. Açıklamada, füzelerden 4’ünün Ukrayna hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi. Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin şehrin kritik altyapı tesislerini füzeyle vurduğunu öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da Ukrayna’nın askeri yönetim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırılara devam ettiklerini açıkladı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ SÖZÜ

Füze saldırılarının ardından hava savunma sistemini “bir numaralı öncelik” diye belirten Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye ABD ve Almanya’dan iyi haber geldi. Ukrayna lideri ile konuşan ABD Başkanı Joe Biden Washington’un ülkeye gelişmiş hava sistemleri sağlayacağının sözünü verdi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Berlin de birkaç gün içinde Ukrayna’ya hava savunma sistemi gönderme kararı aldı.

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BİLANÇO AĞIRLAŞTI

Rus güçlerinin önceki gün Ukrayna şehirlerine yönelik düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a yükseldiği ve 105 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Açıklamada, saldırılar nedeniyle aralarında Kiev ve Lviv’e bağlı bölgelerin de bulunduğu 301 yerleşim birimine elektrik verilemediği ifade edildi. Rus güçleri, pazartesi günü Kiev, Lviv, Dnipro başta olmak üzere Ukrayna’nın birçok şehrine füze, roket ve kamizake İHA’larıyla saldırılar düzenlemişti.

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