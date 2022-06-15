Dünya Belçikada sığınmacıların barınması için çadır kamp seçeneği gündeme geldi
AVRUPA

Belçika'da sığınmacıların barınması için 'çadır kamp' seçeneği gündeme geldi

Belçika'nın göç ve iltica konularından sorumlu bakanı Sammy Mahdi, ülkeye gelen sığınmacı sayısının arttığını, barınma meselesini çözmek için "çadır kamp" gibi seçeneklerin düşünülebileceğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Belçikada sığınmacıların barınması için çadır kamp seçeneği gündeme geldi
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Belçika'nın göç ve iltica konularından sorumlu bakanı, katıldığı bir televizyon programında, Belçika'nın göç sistemi üzerinde aylardır büyük yük bulunduğunu, Ukraynalı sığınmacıların da ülkeye gelmeye başlamasıyla yükün arttığını belirtti.

Belçika hükümetinin ve Avrupa Birliği'nin sığınmacı kabul sistemini "yeniden değerlendirmesi" gerektiğini savunan Mahdi, sığınmacıların barınması konusunda şunları söyledi:

Savunma Bakanlığı sığınmacıları barındırmamız için kapasitemizi artırma konusunda zaten oldukça yardımcı oldu. Ancak federal hükümet daha geniş bir barınma yapısı ihtimalini değerlendirmeli. Bu da çok sayıda kişinin konaklama ihtiyacının ortaya çıktığı bir kriz yaşandığında çadır kamplar şeklinde olabilir.

Kadınlar ve çocuklara öncelik

Belçika'ya gelen sığınmacıların üçte ikisinin başka Avrupa ülkelerinde önceden yapılmış iltica başvurularının bulunduğunu aktaran Mahdi, ülkenin üzerinde büyük baskı bulunduğu için bu kişiler arasında kadınlar, çocuklar ve durumu hassas olan kişilere öncelik verilmesini istedi.

Belçikalı Bakan'ın bahsettiği önceden başka ülkede sığınma başvurusu bulunan kişilerin normalde başvuru yaptıkları ülkelere dönmeleri ve başvuru sonucunu orada beklemeleri gerekiyor. Ancak Belçika'ya gelen bu kişiler, Belçika'da barınma hakkı da elde ediyor.

  • Hükümetin barınmada kadınlar, çocuklar ve hassas durumdaki kişilere öncelik vermesi özellikle yetişkin erkek sığınmacıların bir yer bulunana kadar sokaklarda kalmasına neden oluyor.

Bu yüzden durum mahkemeye taşınmış, mahkeme Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi'nin sığınma başvurusu yapanların barınma hakkını "bilinçli, koordineli ve sürdürülebilir" şekilde ihlal ettiğine kanaat getirmişti. Savcılık, hükümetin bunu yaparak suç işleyip işlemediğiyle ilgili inceleme başlatmıştı.

Mahdi ise mahkemenin iddialarının "saçmalık" olduğunu savunarak, "Yer kısıtlı olduğunda seçim yapmak zorundasınız. Aylık olarak binden fazla, başka bir AB ülkesinde barınma imkanı olan transit sığınmacı Belçika'ya geliyor. Bekleme listesi yapmak şart." demişti.

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