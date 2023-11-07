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Dünya

Belçika'dan İsrail'e tepki: Artık orantılı karşılık olmaktan çıkmıştır

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "artık orantılı olmadığını" belirtti. De Croo, "Tek bir terörist için tüm mülteci kampını bombalamanın orantılı olduğunu söyleyemezsiniz. Bu çok zorlama olur. Ayrıca Batı Şeria'da dizginlenemeyecek bir şiddet konusunda da dikkatli olunmalı." diye konuştu.

07:34 - 7/11/2023 Salı
AA
Belçika Başbakanı Alexander De Croo

Belçika Başbakanı Alexander De Croo

Başkent Brüksel'de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşen De Croo, ülkesinin dünya genelindeki büyükelçilerini bir araya getiren yıllık konferansta konuşma yaptı.


De Croo, İsrail'in Gazze'deki mülteci kamplarına saldırılarına tepki göstererek, "Şahit olduğumuz şey artık orantılı karşılık olmaktan çıkmıştır." dedi.

Hamas'ın İsrail'e saldırılarını kınadığını, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini hatırlatan De Croo, misilleme saldırılarının aşırıya kaçtığını ifade etti.


De Croo, "Tek bir terörist için tüm mülteci kampını bombalamanın orantılı olduğunu söyleyemezsiniz. Bu çok zorlama olur. Ayrıca Batı Şeria'da dizginlenemeyecek bir şiddet konusunda da dikkatli olunmalı." diye konuştu.


Belçikalı bakandan AB'ye tepki


Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez de büyükelçilere konuşmasında AB yönetimine yüklendi.


"AB'nin ilk tepkisi utanç vericiydi." diyen Gennez, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kimseye danışmadan İsrail'e gittiğini, AB Komisyonu üyelerinin Filistinlilere yardımların kesileceğini açıklayarak çok ileri gittiğini söyledi.


İsrail'e savaş suçu soruşturması talebi


Gennez, Belçika'nın VTM televizyonunda katıldığı programda ise İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkında konuşurken, "tüm unsurların İsrail'in savaş suçu işlediğine işaret ettiğini" belirtti.


İsrail'in Hamas'ın saldırılarına karşılık verirken masum sivilleri topluca cezalandırdığını ifade eden Gennez, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması gerektiğini dile getirdi.


"Savaş hukukunun ihlal edilip edilmediği UCM tarafından soruşturulmalı." diyen Gennez, Belçika'nın iki devletli çözüm için çabalaması gerektiğini vurguladı.

Gennez, Gazze'deki Belçika vatandaşlarının durumu hakkında bilgi verirken de yaklaşık 150 Belçika vatandaşının bölgede bulunduğunu ve Gazze'den ayrılmak istediklerini, yaklaşık 20 Belçikalının geçen hafta Kahire üzerinden Belçika'ya geldiğini bildirdi.


Gennez'in sözleri diplomatik kriz yaratmıştı


Belçikalı Bakan Gennez'in bir röportajında Filistin ile ilgili sözleri eylül ayında Belçika ile İsrail arasında diplomatik soruna yol açmıştı.


Gennez'in "İşgal altındaki Filistin topraklarında durum sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Bütün Filistin köyleri İsrail tarafından haritadan siliniyor." sözleri üzerine İsrail'in Belçika'daki Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu, "iftira içeren suçlamalar nedeniyle şoke olduğunu" belirtmiş ve Belçikalı bakana protesto mektubu göndermişti. Ayrıca İsrail'deki Belçika Büyükelçisi de İsrail Dışişleri Bakanlığına protesto için çağrılmıştı.


Gennez ise sözlerinin arkasında durmuş, röportajındaki ifadelerinden pişmanlık duymadığını açıklamıştı.



Eli kanlı İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 32'nci gün: Her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı atıldı can kaybı 10 bini aştı
Eli kanlı İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 32'nci gün: Her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı atıldı can kaybı 10 bini aştı

Eli kanlı İsrail ordusu savaşın ikinci ayına girerken gece boyu Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor. İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu. 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 10 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi. "Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." diyen Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı.


#Belçika
#Caroline Gennez
#gazze
#israil
#Savaş Suçu
#UCM
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