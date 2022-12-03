Dünya Belgeselle ortaya çıktı Çinin en gelişmiş savaş uçağı J-15ler çakma mı?
ASYA

Belgeselle ortaya çıktı: Çin'in en gelişmiş savaş uçağı J-15'ler çakma mı?

Çin Merkez Televizyonu'nda (CCTV) yeni yayımlanan bir belgesel, J-15 savaş uçağının kökenine ışık tuttu. Belgeselde Çin J-15 savaş uçaklarının tasarım ayrıntılarına inildi.

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Belgeselle ortaya çıktı: Çinin en gelişmiş savaş uçağı J-15ler çakma mı?
Foto: Arşiv.

Interesting Engineering'in haberine göre; Çin'de yayın yapan Çin Merkez Televizyonu (CCTV), ülkenin en gelişmiş savaş uçaklarından olan J-15'in kökenine dair bir araştırma belgeseli yayımladı.

  • Yayımlanan belgesele göre, Çin'in en gelişmiş savaş uçağı büyük ölçüde bir Sovyet tasarımından geliyor.

Devlete ait Aviation Industry Corporation of China'nın (AVIC) bir yan kuruluşu olan Shenyang Aircraft Corporation tarafından üretilen J-15, "Uçan Köpekbalığı" olarak adlandırılmıştır.

Bu savaş uçağının ilk olarak 2014 yılında hizmete girdiği ve son raporlara göre şu anda operasyonda yaklaşık 50 adet olduğu belirtildi.

Geçen yıl J-15 savaş uçaklarında, kanatlar, radar, arama ve izleme sistemi dahil olmak üzere bir dizi yükseltme yapıldı. Bu yükseltmelerdeki amacın ABD menşeili F-35 savaş uçakları seviyesine çıkmak olduğu da bildirildi.

J-15'LERİN KÖKENİ

Belgeselde, Rusya ile uçak üretimi konusundaki anlaşmada yaşanan aksaklık nedeniyle Çin'in J-15'leri, Rus Su-33'lere benzettiği kaydedildi.

J-15'in boyutlarının Su-33'ünkiyle tamamen aynı olduğu ve üretim modellerinin Rus Saturn AL-31F motorları tarafından çalıştırıldığı söylendi.

BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ Mİ?

Uzmanlar, J-15'lerdeki Çin yükseltmelerinin onları temel aldıkları Rus emsallerinden çok daha üstün yaptığına inanıyor.

  • Savaş alanında, uçağın menşei önemsizdir, asıl önemli olan, J-15 ABD savaş uçaklarıyla karşı karşıya gelirse kimin galip geleceğidir.

Tüm yükseltmelerine rağmen, J-15'lerin yalnızca dördüncü nesil artı savaş uçağı olarak sınıflandırılabileceği ve bugün ABD'nin beşinci nesil avcı uçaklarının sahip olduğu ileri teknolojiden yoksun olduğu da kaydedildi.

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