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Dünya

Belgorod'a saldırı sonrası Putin'den Ukrayna'ya tehdit: Cezasız kalmayacak

Geçtiğimiz günlerde Rusya, Ukrayna'ya yönelik 'en büyük hava saldırısı'nı gerçekleştirmiş ve başta Kiev olmak üzere ülkenin birçok şehri hedef alınmıştı. Bunun üzerine Ukrayna ise Belgorod kentine saldırı düzenleyerek Rusya'ya misillemede bulunmuştu. Söz konusu saldırı sonrası sessizliğini bozan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise sert sözlerle Ukrayna'ya cevap verdi. Saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendiren Putin, "Bu, kesinlikle sivil halka karşı işlenen bir suçtur ve bu tür suçlar cezasız kalmayacak." dedi.

20:07 - 1/01/2024 Pazartesi
AA
Putin, Belgorod'a yönelik saldırının "terör eylemi" olduğunu belirtti.
Putin, Belgorod'a yönelik saldırının "terör eylemi" olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Aralık 2023'te ülkesinin Belgorod kentine düzenlenen saldırının "terör eylemi" olduğunu belirterek, "Bu, kesinlikle sivil halka karşı işlenen bir suçtur ve bu tür suçlar cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"da yer alan askerlerle Novo-Ogaryovo başkanlık rezidansında görüştü.

Putin, ayrıca, savaşta yaralanan askerlerin tedavi gördüğü Vishnevskiy Merkez Askeri Klinik Hastanesini ziyaret etti.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov eşliğinde hastaneyi gezen Putin'e, kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Putin, hastanede bir araya geldiği askerlerin yeni yılını kutladı.

"Batı, Ukrayna'nın eliyle Rusya'yı yok etmeye çalışıyor"

Putin, burada yaptığı konuşmada, Batı'nın Ukrayna'ya askeri destek sağladığını belirterek, "Onlar, (Batılılar) Ukraynalıların eliyle kendi sorunlarını çözüyor. Bu, asırlar boyunca hep böyle oldu ve şimdi de oluyor. Ukrayna'nın kendisi bizim için düşman değil. Rusya'yı yok etmek ve stratejik yenilgiye uğratmak isteyenler Batı'da bulunuyor." ifadesini kullandı.

Batı'nın bu meseleyi yarattığını ve Ukrayna üzerinden Rusya ile mücadele ettiğini vurgulayan Putin, "Asırlar boyunca Rusya'yı yok etme hedefini gütmelerine rağmen biz onları daha hızlı yok edeceğiz. Sorunun özü, Ukrayna değil Ukrayna'nın eliyle Rusya'yı yok etmeye çalışanlardır. Ama onlar bunu kesinlikle başaramayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, çatışmayı en kısa sürede Rusya'nın şartları doğrultusunda sonlandırmak istediklerini belirterek, "Sonsuza dek savaşma niyetinde değiliz ancak pozisyonlarımızı da teslim etmeyi düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

"Belgorod'a yapılan saldırı, terör eylemi"

Belgorod kentine 30 Aralık 2023'te saldırı düzenlediğini anımsatan Putin, "Belgorod'da olanlar, elbette terör eylemi. Bu, sivil halka yönelik bir saldırı. Elbette, bu terördür." dedi.

Buna karşılık olarak yüksek hassasiyetli silahla Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılar düzenlediklerini belirten Putin, "Bu tür saldırıları artıracağız. (Belgorod'a saldırı) Bu, kesinlikle sivil halka karşı işlenen bir suçtur ve bu tür suçlar cezasız kalmayacak." dedi.



#Ukrayna
#Belgorod
#Saldırı
#Vladimir Putin
#Rusya
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