Dünya Benzerine az rastlanır olay 53 yıl önce Antarktikada kaybettiği cüzdanına kavuştu
AMERİKA

Benzerine az rastlanır olay: 53 yıl önce Antarktika'da kaybettiği cüzdanına kavuştu

1968 yılında ABD Donanması'nın Antarktika'ya hava durumu teknisyeni olarak gönderdiği Paul Grisham, burada kaybettiği cüzdanıyla 53 yıl sonra yeniden kavuştu. Cüzdan, Paul'un kimliğini, ehliyetini, vergi stopaj beyanı ve karısına gönderdiği havalelerin belgelerini hâlâ korudu.

Haber Merkezi DHA
​1968 yılında ABD Donanması'nın Antarktika'ya hava durumu teknisyeni olarak gönderdiği Paul Grisham, burada kaybettiği cüzdanıyla 53 yıl sonra yeniden kavuştu.
​1968 yılında ABD Donanması'nın Antarktika'ya hava durumu teknisyeni olarak gönderdiği Paul Grisham, burada kaybettiği cüzdanıyla 53 yıl sonra yeniden kavuştu.

Arizona eyaletinin Douglas şehrinde büyüyen Grisham, 1948'de ABD Donanması'na katıldı.Grisham, hava durumu teknisyeni ve ardından meteoroloji uzmanı oldu. Grisham daha sonra 'Deep Freeze Operasyonu'nun bir parçası olarak Antarktika'ya atandı ve Ekim 1967'de kıtaya gönderildi.

Birçok e-posta, sosyal medya mesajı ve mektuptan sonra cüzdan Grisham’a ulaştırıldı


Grisham görevi sırasında cüzdanını kaybetti ve söz konusu cüzdan 2014’te Antarktika’nın Ross Adası’ndaki McMurdo İstasyonu’ndaki bir yapının yıkılması sırasında bulundu. Birçok e-posta, sosyal medya mesajı ve mektuptan sonra cüzdan Grisham’a ulaştırıldı.

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