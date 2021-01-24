Dünya Beşşar Esed talimat verdi Suriyede Ayasofyanın kopyası yapılıyor
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Beşşar Esed talimat verdi: Suriye'de Ayasofya'nın kopyası yapılıyor

Müzeden aslı olan camiye dönüştürülen Ayasofya'nın kopyası Suriye'de kilise olarak Temmuz ayında açılacak. Esed'in yapılması için talimat verdiği kilise aynı zamanda milis anıtı olacak.

Haber Merkezi Diğer
Suriye'de Ayasofya'nın benzeri inşa ediliyor.
Suriye'de Ayasofya'nın benzeri inşa ediliyor.

Müzeden aslı olan camiye dönüştürülen Ayasofya'nın bir kopyası Suriye'de yapılıyor. Temmuz ayında açılacak olan kilise aynı zamanda milis anıtı olacak.

Suriye'nin Sukeylebiye kentinde Beşar Esad'ın talimatıyla Ayasofya Camii'nin kopyası yeni bir kilise inşa ediliyor.

Bir Ortodoks katedrali olarak hizmet verecek olan tapınak, aynı zamanda kentte yaşamını yitiren askerlerin anıtı olacak.

TEMMUZ'DA BİTECEK

İstanbul'daki Ayasofya'dan esinlenerek geçen sonbaharda yapımına başlanan kilisenin,Temmuz 2021’de tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

MİLİS ANITI OLACAK

Şehir milisleri komutanı Nabil Abdullah, Hıristiyan nüfusun çoğunluğu oluşturduğu Sukeylebiye kentinde inşa edilecek tapınağın sadece bir kilise değil, aynı zamanda kenti militanların saldırılarından korurken yaşamını yitiren asker ve milislerin anıtı olacağını söyledi.

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