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Dünya

Beyaz Saray: İsveç Türkiye'ye verdiği sözü yerine getirdi

İsveç'in NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirdiğini söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bu nedenle "İsveç'in bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine" inandıklarını ve bu konuda "umutlu olmaya devam ettiklerini" dile getirdi.

08:06 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.


İsveç'in PKK ile bağlantılı bir tutukluyu Türkiye'ye iade etme kararının hatırlatılması üzerine Jean-Pierre, "Böylece İsveç, NATO Zirvesi'nde Finlandiya ve Türkiye ile üzerinde anlaşmaya vardığı üçlü Mutabakat Zaptı kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmiş oldu." dedi.

İsveç'in yürürlüğe koyduğu "terörle mücadele yasasının da" buna dahil olduğunu vurgulayan Jean-Pierre, "İsveç, NATO'nun değerlerini paylaşan, İttifakı güçlendirecek ve Avrupa güvenliğine katkıda bulunacak güçlü, yetenekli bir savunma ortağıdır." ifadesini kullandı.


Beyaz Saray Sözcüsü, bu nedenle "İsveç'in bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine" inandıklarını ve bu konuda "umutlu olmaya devam ettiklerini" dile getirdi.




#Beyaz Saray
#İsveç
#NATO
#Türkiye
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