Beyaz Saray: İsveç Türkiye'ye verdiği sözü yerine getirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre
Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İsveç'in yürürlüğe koyduğu "terörle mücadele yasasının da" buna dahil olduğunu vurgulayan Jean-Pierre, "İsveç, NATO'nun değerlerini paylaşan, İttifakı güçlendirecek ve Avrupa güvenliğine katkıda bulunacak güçlü, yetenekli bir savunma ortağıdır." ifadesini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü, bu nedenle "İsveç'in bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine" inandıklarını ve bu konuda "umutlu olmaya devam ettiklerini" dile getirdi.