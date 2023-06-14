Beyaz Saray: İsveç Türkiye'ye verdiği sözü yerine getirdi

İsveç'in PKK ile bağlantılı bir tutukluyu Türkiye'ye iade etme kararının hatırlatılması üzerine Jean-Pierre, "Böylece İsveç, NATO Zirvesi'nde Finlandiya ve Türkiye ile üzerinde anlaşmaya vardığı üçlü Mutabakat Zaptı kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmiş oldu." dedi.