Beyaz Saray Trump'ın Kim'e mektubunu doğruladı

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Fahrettin Altun'dan İmralı mektubuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İmralı mektubuyla ilgili olarak "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır, sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak mücadele eder. Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır" açıklamasında bulundu.