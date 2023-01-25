|
Dünya

Beyaz Saray: Ukrayna'ya Abrams tanklarının temininde zorluklar olsa da bu seçenek hiç göz ardı edilmedi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tipi muharebe tankları vermeye hazırlandığına yönelik haberlere ilişkin, tankların temini hususunda bazı zorluklar olsa da bu seçeneğin hiçbir zaman göz ardı edilmediğini söyledi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
00:09 . 25/01/2023 Wednesday
AA
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre.

Günlük basın brifinginde konuşan Jean-Pierre, Ukrayna ve diğer müttefiklerle sürekli temas halinde olduklarını aktararak, Ukrayna'ya gerekli desteğin sonuna kadar yapılacağının altını çizdi.

  • Jean-Pierre, Abrams tanklarının temini hususunda bazı zorluklar olsa da bu seçeneğin hiçbir zaman göz ardı edilmediğine dikkati çekerek, bu konuda bir yorum yapmaktan kaçındı ve gazetecileri Savunma Bakanlığına yönlendirdi.

Diğer taraftan Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tanklarını göndereceğine ilişkin haberlerle ilgili ise bu gibi kararları almanın her ülkenin kendi egemenliği uhdesinde olduğunu belirten Jean-Pierre, ortaklarının Ukrayna'ya yardımlarını her zaman takdir ettiklerini söyledi.

Jean-Pierre, Çin'in Rusya'ya maddi desteğine ilişkin soruya, bu durumu yakından takip ettikleri, Çin hükümetiyle de Rusya'ya maddi desteğin olası sonuçları hakkında açıkça konuştukları yanıtını verdi.

Bunların yanı sıra Başkan Joe Biden'ın Afrika ülkelerine seyahat gerçekleştirmeyi planladığını ancak tarihin henüz belli olmadığını ifade eden Jean-Pierre, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'in 25-29 Ocak'ta Gana, Mozambik ve Kenya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde çıkan "gizli belgeler" ile ilgili ise yasal süreçlerin devam ettiği gerekçesiyle yorum yapmayacağını söyledi.



#M1 Abrams
#Karine Jean-Pierre
#ABD
#Ukrayna
1 saat önce
default-profile-img
Beyaz Saray: Ukrayna'ya Abrams tanklarının temininde zorluklar olsa da bu seçenek hiç göz ardı edilmedi
Yazdan kalma günler bitiyor: Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı
DSÖ: Son sekiz haftada Kovid nedenile 170 binden fazla kişi hayatını kaybetti
Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
İYİ Parti'li Aytun Çıray Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıyı AK Parti'ye bağladı
Hafıza'nın 51'inci bölümü yayında: Batı neden Erdoğan'ı hedef alıyor?
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.