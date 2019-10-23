Beyaz Saray yalan haber iddialarının faturasını kesti

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Mardin ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu: Biri gri listede 10 terörist etkisizleştirildi

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yaralanan 1 asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.