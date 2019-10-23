Dünya Beyaz Saray yalan haber iddialarının faturasını kesti
AMERİKA

Beyaz Saray yalan haber iddialarının faturasını kesti

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, New York Times ve Washington Post'un aboneliklerinin yenilenmeyerek, sonlandırılacağını kaydetti. Donald Trump iki kuruluş için ''Onları Beyaz Saray içinde istemiyoruz, yalan haber yapıyorlar.'' ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi AA
Stephanie Grisham
Stephanie Grisham

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yalan haberler" olarak nitelediği New York Times (NYT) ve Washington Post'un aboneliklerini sonlandıracaklarını açıkladı.

Abonelikler yenilenmeyecek

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Amerikan basınına yaptığı açıklamada NYT ve Washington Post'un aboneliklerinin yenilenmeyerek, sonlandırılacağını belirtti.

Yalan haber yapıyorlar

  • ABD Başkanı Trump, dün Fox televizyonunda konuk olduğu bir programda, NYT ve Washington Post için "Onları Beyaz Saray'ın içinde istemiyoruz. Belki onların aboneliklerini sonlandırırız, onlar yalan haber yapıyorlar." yorumunda bulunmuştu. Trump, sık sık CNN, NYT, Washington Post gibi anaakım basın kuruluşlarını "yalan haberler" yapmakla ve kendisine saldırmakla suçluyor.

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