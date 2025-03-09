Beyaz Saray'da silahlı çatışma: Saldırgan etkisiz hale getirildi

ABD polisi, Indiana'dan Washington'a gittiğini ve "intihar eğilimli" olabileceğini değerlendirdikleri bir şahsı tespit ederek Gizli Servis'le temasa geçti.

Gizli Servis sözcüsü Anthony Guiglielmi tarafından sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir açıklamada, "Memurlar yaklaşırken, şahıs bir ateşli silah çekti ve silahlı çatışma yaşandı, bu sırada personelimiz tarafından ateş açıldı" ifadelerine yer verildi.