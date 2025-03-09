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Beyaz Saray'da silahlı çatışma: Saldırgan etkisiz hale getirildi

Beyaz Saray'da silahlı çatışma: Saldırgan etkisiz hale getirildi

16:169/03/2025, Pazar
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ABD'nin başkenti Vaşington'da Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişi, Gizli Servis ajanları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin durumu henüz belirsizliğini koruyor.

ABD polisi, Indiana'dan Washington'a gittiğini ve "intihar eğilimli" olabileceğini değerlendirdikleri bir şahsı tespit ederek Gizli Servis'le temasa geçti.

Çatışma çıktı

Gizli Servis ajanları, şüpheli aracı kısa süre içerisinde Beyaz Saray'ın yanındaki Eisenhower Yönetici Ofis Binası'nın yakınında park edilmiş halde buldu. Şüpheli şahsın silah çekmesi sonrası çatışma yaşandı.

Sözcü açıklama yaptı

Gizli Servis sözcüsü Anthony Guiglielmi tarafından sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir açıklamada, "Memurlar yaklaşırken, şahıs bir ateşli silah çekti ve silahlı çatışma yaşandı, bu sırada personelimiz tarafından ateş açıldı" ifadelerine yer verildi.


Gizli Servis memurları tarafından yaralanarak hastaneye kaldırılan şüphelinin durumu henüz belirsizliğini koruyor.

#ABD
#Beyaz Saray
#Çatışma
#Gizli Servis

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