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Dünya

Beyaz Saray'dan Biden'ın açıklamalarına düzeltme: İsrail'den gelen haberlere atıfta bulunuyordu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer ABD'li yetkililerin Hamas'ın İsrailli çocukların kafalarını kestiklerini görmediklerini veya bağımsız olarak doğrulamadıklarını açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklama, Biden'ın 'Amerikalıların neler olduğunu görmesi önemli. Bunu uzun zamandır yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafalarını kestiği fotoğrafları göreceğimi, doğrulayacağımı hiç düşünmezdim' sözlerinin ardından geldi.

09:31 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsrail-Filistin çatışmalarında 6'ncı gün.

İsrail-Filistin çatışmalarında 6'ncı gün.

Beyaz Saray sözcüsü, ABD Başkanı Joe Biden'ın yorumlarının Netanyahu'nun sözcüsünün iddialarına ve İsrail'den gelen basında çıkan haberlere dayandığını söyledi.



Al Jazeera bu gelişmeyi 'geri adım' olarak nitelendirdi. ABD merkezli Daily Beast ise 'Beyaz Saray Biden'ın yorumlarını geri çekmek zorunda kaldı' yorumunda bulundu.

BBC, Biden'ın yorumlarına açıklık getirmek için Beyaz Saray'a ulaştı. Bir Beyaz Saray yetkilisi BBC'ye Biden'ın bu tür görüntüleri görmediğini söyleyerek başkanın açıklamalarından geri adım attı. Yetkili, 'Biden İsrail'den gelen haberlere atıfta bulunuyordu' dedi.

İsrail-Filistin çatışması


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.


Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'de taş üstünde taş kalmadı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.


Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı saldırıdan bu yana Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

#Filistin
#İsrail
#Gazze
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