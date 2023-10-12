Beyaz Saray'dan Biden'ın açıklamalarına düzeltme: İsrail'den gelen haberlere atıfta bulunuyordu

İsrail’in katliamlarına destek olan Batı, Filistin’e en küçük bir yardıma ise tahammül edemiyor. İngiltere’de İçişleri Bakanı Suella Braverman, Filistin bayrağı dalgalandırmanın cezai yaptırıma neden olabileceğini söyledi. Almanya’nın başkenti Berlin’de Gazze’ye destek eylemi “terörizm” ile bir tutularak yasaklandı. ABD’de bir hukuk firması, bir avukatın iş başvurusunu “İsrail’i eleştirdiği” gerekçesiyle iptal etti.