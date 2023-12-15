Beyaz Saray'dan Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama: Gazze'deki sivillerin korunması konusunda mutabık kalındı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Gazze'deki olayları "felaket" olarak nitelendirdi. Putin, Gazze'deki durumun iyileştirilmesi yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli ve öncü rolü olduğunu belirtti. Putin, "Erdoğan barış için her şeyi yapan liderlerden biri. O, bu yönde çok aktif. Allah ona sağlık versin." ifadelerini kullandı.