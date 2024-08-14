Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması: Yarın önemli bir gün olacak

Gazze'de kalıcı ateşkes ve rehine takası için yürütülen müzakerelerin bazı detayları ortaya çıktı. Terör devleti İsrail ile Hamas arasındaki pazarlık, Hamas'ın elindeki her bir rehine için 12 Filistinli mahkumun serbest bırakılması üzerine yoğunlaştı. Öte yandan 30 yılın altında hapis cezası alanları bırakmayı kabul eden İsrail, bu sürenin üzerinde ceza alanların serbest bırakılması konusunda veto hakkı talep ediyor.