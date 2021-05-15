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Dünya Beyaz Saraydan Gazzedeki basın binasının vurulmasına dair açıklama İsrail ile doğrudan temasa geçtik
AMERİKA

Beyaz Saray'dan Gazze'deki basın binasının vurulmasına dair açıklama: İsrail ile doğrudan temasa geçtik

İsrail kuvvetleri, Gazze'de yer alan medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu 13 katlı binayı vurarak yıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "İsraillilerle doğrudan temasa geçerek gazetecilerin ve bağımsız medyanın güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu ifade ettik." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyaz Saraydan Gazzedeki basın binasının vurulmasına dair açıklama: İsrail ile doğrudan temasa geçtik
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki

İşgalci İsrail ordusu, Gazze şehrinde yer alan Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı katlı bir binayı vurdu.

Bölgede yabancı medya kuruluşlarının ofis açmasına karşı olan İsrail'in 4 füzeyle vurduğu 13 katlı bina, çökerek yerle bir oldu.

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"İsrail ile doğrudan temasa geçtik"

Konuya ilişkin ABD'den açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsraillilerle doğrudan temasa geçerek gazetecilerin ve bağımsız medyanın güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu ifade ettik." ifadelerini kullandı.

Psaki geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını ve sivil katliamını "nefsi müdafaa" olarak tanımladıklarını duyurmuştu.

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