Dünya Beyaz Saraydan Joe Bidenın düşmesine ilişkin açıklama Rüzgarın azizliğine uğradı
AMERİKA

Beyaz Saray'dan Joe Biden'ın düşmesine ilişkin açıklama: Rüzgarın azizliğine uğradı

ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağa binerken düşmesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Başkan Biden'ın düşmesini hava durumuna bağladı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradığını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Joe Biden'ın düştüğü an böyle görüntülendi.
Joe Biden'ın düştüğü an böyle görüntülendi.

Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı olan Joe Biden, Georgia'ya gitmek için uçağa binerken merdivenlerde 3 kere art arda düştü.

Bir Amerikan başkanının verebileceği en kötü görüntüyü veren Joe Biden, merdivenleri çıkmayı başardı ve asker selamı verdikten sonra uçağa bindi.

BACAKLARINDA YARALAR VAR

Uçakta Joe Biden'ın sağlık durumu hemen kontrol edildi ve bacaklarında hafif yaralanmaların olduğu görüldü.

Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin resmi ağızdan geldi.

"BEN BİLE NEREDEYSE DÜŞÜYORDUM"

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, "Başkan Biden'ın sağlık durumu oldukça iyi. Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı. Ben bile neredeyse rüzgar nedeniyle merdivenlerde düşüyordum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken düştü
OYNAT 00:26
ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken düştü
ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine seyahati öncesi uçağa bindiği sırada merdivenlerde sendeleyerek düştü. ABD tarihinin en yaşlı başkanı unvanına sahip olan Biden, geçtiğimiz yıllarda da benzer şekilde düşmüş ve ayağını kırmıştı.


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