Beyaz Saray'dan Moskova saldırısına kınama: DEAŞ her yerde yenilgiye uğratılması gereken ortak bir terörist düşmandır

Rusya, başkent Moskova'daki bir konser salonunda meydana gelen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı silahlı saldırının faillerinin yakalandığını duyurdu. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, terör saldırısına doğrudan dahil olan 4 şüpheli dahil toplam 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin adlarını ve fotoğraflarını yayınladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki saldırıya katılan teröristlerin "Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığını ve Ukrayna tarafında temasları olduğunu" bildirdi. Öte yandan saldırıda ölü sayısı 143'e yükseldi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtti.