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Beyaz Saray'dan Moskova saldırısına kınama: DEAŞ her yerde yenilgiye uğratılması gereken ortak bir terörist düşmandır

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve 133 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ''DEAŞ her yerde yenilgiye uğratılması gereken ortak bir terörist düşmandır” dedi.

11:12 - 24/03/2024 Pazar
Güncelleme: 11:13 - 24/03/2024 Pazar
DHA
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri Moskova'da meydana gelen menfur terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Sevdiklerini kaybedenlere ve masum sivillere yönelik bu vicdansız saldırılardan etkilenen ya da yaralananlara en derin taziyelerimizi sunuyoruz. DEAŞ her yerde yenilgiye uğratılması gereken ortak bir terörist düşmandır” dedi.


ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyerek, “Amerika Birleşik Devletleri dün Moskova'da meydana gelen ölümcül terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Öldürülenlerin ailelerine, sevdiklerine ve bu iğrenç suçtan etkilenen herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Terörizmin her türlüsünü kınıyor ve bu korkunç olayda hayatını kaybedenlerin yasını tutan Rusya halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Moskova katliamının failleri yakalandı: İşte teröristlerin kimlikleri! Kanlı saldırıda ölü sayısı artıyor... 'Ukrayna'ya kaçmaya çalıştılar'
Moskova katliamının failleri yakalandı: İşte teröristlerin kimlikleri! Kanlı saldırıda ölü sayısı artıyor... 'Ukrayna'ya kaçmaya çalıştılar'

Rusya, başkent Moskova'daki bir konser salonunda meydana gelen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı silahlı saldırının faillerinin yakalandığını duyurdu. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, terör saldırısına doğrudan dahil olan 4 şüpheli dahil toplam 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin adlarını ve fotoğraflarını yayınladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki saldırıya katılan teröristlerin "Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığını ve Ukrayna tarafında temasları olduğunu" bildirdi. Öte yandan saldırıda ölü sayısı 143'e yükseldi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

#Amerika
#Rusya
#Moskova
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