Beyaz Saray'dan'dan tartışılacak açıklama: Koronavirüs, bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız ve ülkedeki ölüm oranının oldukça düşük olduğunu söyledi. Ayrıca McEnany Trump ile ilgili yaptığı açıklamada, "Trump salgını küçümsemiyor aksine gayet ciddiye alıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 06 Temmuz 2020, 22:32 Son Güncelleme: 06 Temmuz 2020, 22:49 AA