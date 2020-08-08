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Dünya Beyruttaki patlamayla ilgili korkunç detay 60dan fazla kişi kayıp
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Beyrut'taki patlamayla ilgili korkunç detay: 60'dan fazla kişi kayıp

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 bin 750 tonluk amonyum nitratin patlaması sonucu yaşanan faciada, 60'dan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan yıkım...
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan yıkım...

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 tonluk amonyum nitratin patlaması sonrası Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti.

KAYIPLAR 60'DAN FAZLA

  • Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan patlamaya dair sonbilgileri aktardığı açıklamada, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve enkaz altında onlarca da kayıp var" ifadelerini kullandı.
Yetkililer son olarak yaşanan faciada, 60'dan fazla kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

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