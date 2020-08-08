Beyrut'taki patlamayla ilgili korkunç detay: 60'dan fazla kişi kayıp

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 tonluk amonyum nitratin patlaması sonrası Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti.
KAYIPLAR 60'DAN FAZLA
- Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan patlamaya dair sonbilgileri aktardığı açıklamada, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve enkaz altında onlarca da kayıp var" ifadelerini kullandı.
Yetkililer son olarak yaşanan faciada, 60'dan fazla kişinin kayıp olduğunu bildirdi.