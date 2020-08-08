Beyrut'taki patlamayla ilgili korkunç detay: 60'dan fazla kişi kayıp

Ekonomi

Tarlasına kurdu ayda 14 bin TL tasarruf etti

Alternatif enerji kaynaklarının kullanım alanları giderek yaygınlaşıyor. Maliyetlerde de büyük düşüşler sağlayan güneş enerji sistemini Afyonkarahisar'daki tarlasına kuran Ahmet Diker sistem sayesinde ayda 14 bin TL, sezonda ise 50 bin TL tasarruf ettiğini belirtiyor.