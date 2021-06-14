Biden: Avrupa, Türkiye ve Kanada'yı savunmak bizim için kutsal bir sorumluluk

ABD Başkanı Joe Biden, NATO müttefiklerinin liderlerine Avrupa, Türkiye ve Kanada'yı korumanın ABD için "kutsal bir sorumluluk olduğunu" söyledi.

5. MADDE VURGUSU

Reuters'ın haberine göre NATO Karagahına'na geldikten sonra açıklama yapan Biden ittifakın müşterek savunma garantisi veren 5. maddesinin "kendileri için kutsal bir sorumluluk" olduğunu ifade etti.

Biden, "Tüm Avrupa'nın ABD'nin yanlarında olduğunu bilmelerini istiyorum" diye devam etti.

4 senelik Donald Trump döneminde zarar gören NATO ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediğinin sinyallerini vermeye devam eden Biden, "NATO bizim için çok önemli" dedi.

GÜNDEM NATO Liderler Zirvesi başladı

GÖRÜŞME SAAT 18.00'DA

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NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bugün saat 18.00'da görüşme gerçekleştirecek.

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