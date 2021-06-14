Dünya Biden Avrupa, Türkiye ve Kanadayı savunmak bizim için kutsal bir sorumluluk
AMERİKA

Biden: Avrupa, Türkiye ve Kanada'yı savunmak bizim için kutsal bir sorumluluk

ABD Başkanı Joe Biden, NATO müttefiklerinin liderlerine Avrupa, Türkiye ve Kanada'yı korumanın ABD için "kutsal bir sorumluluk olduğunu" söyledi. Biden ayrıca ittifakın müşterek savunma garantisi veren 5. maddesinin "kendileri için kutsal bir sorumluluk" olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
Biden: Avrupa, Türkiye ve Kanadayı savunmak bizim için kutsal bir sorumluluk
Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO müttefiklerinin liderlerine Avrupa, Türkiye ve Kanada'yı korumanın ABD için "kutsal bir sorumluluk olduğunu" söyledi.

5. MADDE VURGUSU

Reuters'ın haberine göre NATO Karagahına'na geldikten sonra açıklama yapan Biden ittifakın müşterek savunma garantisi veren 5. maddesinin "kendileri için kutsal bir sorumluluk" olduğunu ifade etti.

Biden, "Tüm Avrupa'nın ABD'nin yanlarında olduğunu bilmelerini istiyorum" diye devam etti.

4 senelik Donald Trump döneminde zarar gören NATO ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediğinin sinyallerini vermeye devam eden Biden, "NATO bizim için çok önemli" dedi.

NATO Liderler Zirvesi başladı
GÜNDEM
NATO Liderler Zirvesi başladı

GÖRÜŞME SAAT 18.00'DA

NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bugün saat 18.00'da görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği sürüyor: Merkel'le bir araya geldi
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği sürüyor: Merkel'le bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Türkiye, ABD gibi NATO ülkeleri Afganistan için diyalog halinde
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Türkiye, ABD gibi NATO ülkeleri Afganistan için diyalog halinde

NATO Zirvesi başlıyor: Yoğun güvenlik önlemleri ve salgın tedbirleri alındı
DÜNYA
NATO Zirvesi başlıyor: Yoğun güvenlik önlemleri ve salgın tedbirleri alındı
Abone Ol Google News
İkinci el araçtaölümcül yöntem

İkinci el araçta
ölümcül yöntem

​Her ay ekspertiz yapılan 300 araçta tespit ediliyor.
Meteorolojisaat verip uyardı

Meteoroloji
saat verip uyardı

​Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor.
İzmirdeyine aynı görüntü

​Vatandaş 'altyapı eksikliği' diyerek belediyeye tepki gösterdi.

15 metre derinden Marmara Denizi için haykırdılar.

​Çözülemeyecek hiçbir mesele yok.

​Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı bütün çalışanlar için aşı randevuları açıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile Johnson'ın arasında yer aldı.

​NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye ile ilgili çarpıcı cevap.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle yüz yüze görüşmeler yaptı.

​Teknik ve beşeri kapasite yükseldi.

Siyasi gücünü kaybetmesinin ardından, yolsuzluk davalarında yargılanacak.

Birkaç uygulamayla tamamen uzaklaştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine ziyarette bulunacak.
Polisi görünce<br>damdan atladılar

Polisi görünce
damdan atladılar

​Adana'da şafak vakti torbacı operasyonu.
Mağusa’da bayrak gerilimi

Mağusa’da bayrak gerilimi

Türkiye ve KKTC bayraklarının asılmasına izin verilmedi.
Yatırım rüzgarı

Yatırım rüzgarı

​Dünyada dengeleri değiştiren salgına rağmen Türkiye'de yatırımlar hız kesmedi.
Kalpazanlar yeniden sahnede

Kalpazanlar yeniden sahnede

​Düğün sezonunun açılmasıyla sahte altın şikâyetleri arttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.