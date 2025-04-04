Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Biden ertelemişti Trump onayladı: ABD'den İsrail'e 20 bin yeni tüfek

Biden ertelemişti Trump onayladı: ABD'den İsrail'e 20 bin yeni tüfek

19:274/04/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Trump, İsrail'e binlerce silah sağlayacak kararı imzaladı.
Trump, İsrail'e binlerce silah sağlayacak kararı imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 binden fazla ABD yapımı saldırı tüfeğinin İsrail'e gönderilmesi kararını verdi. Önceki başkan Joe Biden, Filistinlilere saldırılar düzenleyen İsrailli yerleşimcilerin eline geçebileceği endişesiyle silah satışını ertelediğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e askeri desteği devam ediyor. Trump yönetimi, 20 binden fazla ABD yapımı saldırı tüfeğinin İsrail'e gönderilmesi kararını verdi.

ABD basını tarafından görülen bir belgeye ve konuya aşina bir kaynağa göre, Dışişleri Bakanlığı 24 milyon dolarlık yardım için 6 Mart'ta Kongre'ye bir bildirim gönderdi ve son kullanıcının İsrail Ulusal Polisi olacağı belirtildi.

6 Mart tarihli kongre bildiriminde ABD hükümetinin "siyasi, askeri, ekonomik, insan hakları ve silahların kontrolüne ilişkin hususları" dikkate aldığı aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yönetimin silahların kullanımı konusunda İsrail'den güvence isteyip istemediği sorusuna yorum talebine yanıt vermedi.

Biden, silah satışını ertelemişti

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılar düzenleyen İsrailli yerleşimcilere ve kuruluşlara yaptırım uygulamıştı. Biden, Filistinlilere saldırılar düzenleyen İsrailli yerleşimcilerin eline geçebileceği endişesiyle silah satışını ertelemişti. Trump ise, göreve gelmesinin ardından Biden yönetiminin Batı Şeria'da güvenliğe zarar veren fanatik Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını öngören kararnamesini geri çekmişti.



#ABD
#İsrail
#Silah
#Tüfek

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
O firma nisan ayı kampanyasını duyurdu