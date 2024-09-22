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Biden 'Hizbullah-İsrail' geriliminden endişeli: Daha büyük bir savaşı engellemek için her şeyi yapıyoruz

Biden 'Hizbullah-İsrail' geriliminden endişeli: Daha büyük bir savaşı engellemek için her şeyi yapıyoruz

23:4322/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
AA
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ABD Başkanı Biden - İsrail Başbakanı Netanyahu
ABD Başkanı Biden - İsrail Başbakanı Netanyahu

ABD Başkanı Joe Biden, terör devleti İsrail ile Hizbullah arasında artan gerginlikten 'endişe duyduğunu' söyledi. "Bölgede daha büyük bir savaşın patlak vermesini engellemek için her şeyi yapıyoruz." diyen Biden, "Bu konuda halen uğraşıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Biden, evinin bulunduğu Delaware eyaletinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

"Daha büyük bir savaşı engellemek için her şeyi yapıyoruz"

İsrail ile Hizbullah arasında artan gerginliğe ilişkin endişeli olup olmadığı sorulan Biden,
"Evet endişeliyim. Bölgede daha büyük bir savaşın patlak vermesini engellemek için her şeyi yapıyoruz. Bu konuda halen uğraşıyoruz."
dedi.

Ne olmuştu?

İşgalci İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor. Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini belirtiyor.



#Joe Biden
#ABD
#İsrail
#Hizbullah

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