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Dünya

Biden ile Cumhuriyetçiler arasında İsrail anlaşmazlığı: Yardım paketleri tasarıdan çıkarıldı

ABD Başkanı Biden ile Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler arasında İsrail anlaşmazlığı yaşanıyor. İsrail ve Ukrayna'ya savunma destek paketleriyle Gazze'ye insani yardımı içeren yasa tasarısında Cumhuriyetçi Partili Meclis Başkanı değişiklik yaptı. Ukrayna'ya silah ve Gazze'ye insani yardım paketten çıkarıldı.

09:08 - 15/05/2024 Çarşamba
AA
ABD Başkanı Joe Biden.
ABD Başkanı Joe Biden.

Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e savunma destek paketi, Biden yönetimi ile Cumhuriyetçileri karşı karşıya getirdi. Meclis'teki Cumhuriyetçiler İsrail'e 14 milyar Dolarlık savunma paketi içeren yasa tasarısında değişiklik yaparak oylamaya getirmeye hazırlanıyor.


Yardım paketleri tasarıdan çıkarıldı


Ukrayna'ya 61 milyar Dolarlık savunma destek paketi ile Gazze'ye 9 milyar Dolarlık insani yardım paketinin tasarıdan çıkarılması planlanıyor.


Ayrıca 1 tonluk bombalar dahil bazı silahların İsrail'e gönderilmesi zorunlu tutuluyor.


Cumhuriyetçiler, söz konusu silahların İsrail'e gönderilmemesi durumunda Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bütçesinden kesinti yapılması tehdidinde bulunuyor.


Beyaz Saray, Biden'ın veto edeceğini açıkladı


Cumhuriyetçilerin adımına Beyaz Saray'dan tepki geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, yasa tasarısı bu haliyle kabul edilirse Başkan Biden'ın veto edeceğini açıkladı.


ABD Başkanı Biden, İsrail'in bir tonluk bombaları Refah'ta kullanacağı endişesiyle bu bombaların sevkiyatını askıya almıştı. İsrail yanlısı Cumhuriyetçiler ve az sayıdaki Demokrat Partili vekil, yasanın bu şekliyle kabul edilmesini istiyor.


Ancak iki partide de çoğu Kongre üyesi, Ukrayna'ya destek paketinin çıkarılmasına karşı. Bu sebeple tasarının kabul edilmesi zor görünüyor.


#Joe Biden
#İsrail
#ABD
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