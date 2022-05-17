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Biden ile Miçotakis arasındaki görüşmenin içeriği belli oldu

Yunanistan Başbakanı, Biden ile görüşmesinde Türkiye'yi hedef almaya kalktı. Miçotakis'in ayrıca, ABD Başkanı'na Mavi Vatan haritasını gösterdiği belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Biden ile Miçotakis arasındaki görüşmenin içeriği belli oldu
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - ​ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Beyaz Saray'da görüştü.

Görüşmenin gündeminde Yunanistan'ın tedarik etmek istediği F-35 savaş uçakları ile Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler vardı.

Gündeme gelen konular

Yunanistan basınından Kathimerini gazetesi, görüşmeyi "Miçotakis-Biden: Yunanistan-ABD ilişkisi stratejik" başlığıyla aktardı.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Balkanlar'daki "jeostratejik rolünün iyileştirilmesi" ve Yunanistan ile ABD arasındaki ikili savunma ilişkisinin "derinleştirilmesi" konularının ikili zirvenin merkezinde yer aldığı kaydedildi.

Biden'a Mavi Vatan haritasını gösterdi

Proto Thema gazetesinin "Miçotakis, Biden'a Türklerin 'Mavi Vatan' haritasını gösterdi" başlıklı haberinde ise Miçotakis'in Türkiye'yi şikayet ettiği ortaya çıktı.

Haberde, "İki lider arasındaki görüşmede Kiryakos Miçotakis, muhatabına, yoğunlaşan 'Türk provokasyonu' yani Yunan adaları üzerinde uçuşlar ile ilgili tüm detayları açıkladı" denildi.

Türkiye'yi 'yayılmacı' olmakla suçlamaya çalıştı

Atina hükümeti kaynaklarına dayandırılan haberde, "Gittikçe daha karmaşık bir hal alan küresel tabloda yayılmacılığın yerinin olmadığını herkesin anladığı açık" ifadesine yer verildi.

  • Yunanistan liderinin, Ankara'nın diyalog çağrılarını reddederek Ege ve Akdeniz'de gerilimi tırmandıran taraf oldukları gerçeğinin üzerini örtmeye çalıştığı görüldü.

Miçotakis'in F-35 beklentisi

Öte yandan isim vermeden Türkiye'yi hedef almaya çalışan Yunan Başbakan, "Atina'nın egemenlik haklarından vazgeçmediği, ulusal egemenlik ihlallerinin her türlüsüne cevap vereceği" şeklinde sözler sarf etti.

  • Miçotakis, Yunanistan'ın yakında cephaneliğine F-35 savaş uçaklarını ekleyeceği yönündeki beklentisini de dile getirdi.

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