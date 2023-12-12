Biden ile Netanyahu arasında tansiyon yükseliyor: İsrail dünyanın desteğini kaybediyor

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.
"Netanyahu değişmeli"
"Netanyahu, Filistin devletine 'hayır' diyemez"
Görüş ayrılıkları baş gösterdi
Sabah saatlerinde Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapan Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin hedef alınmaması konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirmiş, Netanyahu ise Gazze'deki işgal operasyonları tamamlandıktan sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinerek, bu konuda ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirtmişti.