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Dünya

Biden ile Netanyahu arasında tansiyon yükseliyor: İsrail dünyanın desteğini kaybediyor

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliam saldırılarının en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden ile Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun arasında gerilim baş gösterdi. Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:08 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 21:32 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
ABD Başkanı Biden - İsrail Başbakanı Netanyahu
ABD Başkanı Biden - İsrail Başbakanı Netanyahu

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

"Netanyahu değişmeli"

Terör devletinin ayrım gözetmeksizin Gazze'yi bombalamasının büyük sorun olduğunu ve
'işleri zorlaştırdığını'
vurgulayan Biden,
"Netanyahu iyi bir dost ama değişmesi gerektiğine inanıyorum"
dedi.

"Netanyahu, Filistin devletine 'hayır' diyemez"

İsrail hükümetinin dünyanın işini zorlaştırdığını belirten Biden, Gazze Kasabı'nın iki devletli çözüme yanaşmadığını söyleyip,
"Netanyahu gelecekte Filistin devletine 'hayır' diyemez"
diye konuştu.

Görüş ayrılıkları baş gösterdi

Sabah saatlerinde Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapan Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin hedef alınmaması konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirmiş, Netanyahu ise Gazze'deki işgal operasyonları tamamlandıktan sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinerek, bu konuda ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirtmişti.

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Soykırımcı Biden'ı korku sardı 'Bunun olmasına izin veremeyiz' deyip duyurdu: Dünyanın düşüncesi bir gecede değişebilir

ABD Başkanı Joe Biden, Yahudilerin Hanuka Bayramı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda, İsrail'e askeri desteğin süreceğini söyledi. Konuşmasında, Hamas'tan kurtulana kadar İsrail'in yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Biden, farkında olmadan çok büyük bir çekincesini de dile getirerek "Ama çok dikkatli olmalıyız. Tüm dünyanın düşüncesi bir gecede değişebilir. Bunun olmasına izin veremeyiz" dedi. ABD Başkanı Biden'ın sözleri, Gazze’deki soykırım karşısında İsrail ve Amerika’ya karşı tüm dünyada özellikle de Avrupa’da yükselen öfkenin bir yaptırıma, kalıcı bir karşıtlığa dönüşeceğinin korkusu olarak yorumlandı. Yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde Amerika’da özellikle düşük gelirli kesimler İsrail’e yapılan askeri ve ekonomik yardımlara tepkililer.


#Joe Biden
#ABD
#İsrail
#Binyamin Netanyahu
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