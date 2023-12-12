Biden ile Netanyahu arasında tansiyon yükseliyor: İsrail dünyanın desteğini kaybediyor

ABD Başkanı Joe Biden, Yahudilerin Hanuka Bayramı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda, İsrail'e askeri desteğin süreceğini söyledi. Konuşmasında, Hamas'tan kurtulana kadar İsrail'in yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Biden, farkında olmadan çok büyük bir çekincesini de dile getirerek "Ama çok dikkatli olmalıyız. Tüm dünyanın düşüncesi bir gecede değişebilir. Bunun olmasına izin veremeyiz" dedi. ABD Başkanı Biden'ın sözleri, Gazze’deki soykırım karşısında İsrail ve Amerika’ya karşı tüm dünyada özellikle de Avrupa’da yükselen öfkenin bir yaptırıma, kalıcı bir karşıtlığa dönüşeceğinin korkusu olarak yorumlandı. Yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde Amerika’da özellikle düşük gelirli kesimler İsrail’e yapılan askeri ve ekonomik yardımlara tepkililer.