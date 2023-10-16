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Biden: İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olur

Filistin'de İsrail şiddeti artarken ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını belirterek, "Filistin yönetimi ve devleti için tek yol iki devletli çözümdür" diye konuştu.

09:07 . 16/10/2023 Pazartesi
AA
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden

Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu.


İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.


İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olur

Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna,
"Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor"
değerlendirmesinde bulundu.

'5 milyon Filistinliye bağımsız devlet'

Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden,
"Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır"
diye konuştu.


İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: Saldırılar gece boyunca sürdü
İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: Saldırılar gece boyunca sürdü

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 10. gününde devam ediyor. Saldırıda 2 bin 670 Filistinli katledildi, 9 bin 600 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatını hava şartlarından dolayı birkaç gün ertelediği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata' olacağını öne sürdü. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu. ABD, İsrail ve Mısır; Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaştı. İşte, İsrail-Filistin hattında dakika dakika yaşanan gelişmeler.


#Biden
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#Hamas
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