Dünya Biden kan kaybetmeye devam ediyor Halk desteği oldukça düştü
AMERİKA

Biden kan kaybetmeye devam ediyor: Halk desteği oldukça düştü

ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde gerçekleştirilen kamuoyu anketlerine göre oy oranlarında büyük bir yara aldı. Biden, Ukrayna krizinde Rusya'ya güçlü yaptırımlar getirmesine ve 1 Mart'ta ulusa sesleniş konuşması yapmasına rağmen halk desteğini artıramadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Biden kan kaybetmeye devam ediyor: Halk desteği oldukça düştü
ABD Başkanı Joe Biden

Wall Street Journal gazetesinin anketine göre, katılımcıların yüzde 57'si Biden'ın başkanlık performansından memnun değil.

Biden'ın mensup olduğu Demokratlar, en güçlü oldukları Kovid-19 ile mücadele başlığında kan kaybetmeye başladı. Ankette, Demokratların, daha önce bu başlıkta Cumhuriyetçilerle aralarında 16 puan fark varken, şu anda bunun 11'e düştüğü belirtildi.

"BIDEN EKONOMİDE SINIFTA KALDI"

Öte yandan, ankete göre, katılımcıların yüzde 63'ü, Biden'ın ülkede artan fiyatlar ve enflasyonu ele alma şeklini beğenmiyor.

Katılımcıların yüzde 47'si enflasyon konusunu Cumhuriyetçilerin daha iyi yönettiğini kaydederken, sadece yüzde 30'u Demokratları tercih etti.

ABD'li senatörlerden Biden'a "Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme" çağrısı
DÜNYA
ABD'li senatörlerden Biden'a "Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme" çağrısı

"UKRAYNA KATILIMCILARIN ÇEYREĞİ İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Gündemin en sıcak konusu Ukrayna ile ilgili de katılımcıların sadece yüzde 25'i bu hususun kendileri için önemli olduğunu aktardı.

Biden yönetiminin son dönemde Ukrayna savaşında Rusya'ya karşı sert yaptırımları uygulaması ve 1 Mart'ta Kongre ortak oturumunda yaklaşık 1 saatlik ulusa sesleniş konuşması yapmasının ardından halk desteğini artıramaması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüşecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüşecek

DEMOKRATLAR ZORA DÜŞTÜ

Biden ve Demokratların halk desteğini istedikleri seviyeye çekememesi 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri için tehlike arz ediyor.

Seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı, 100 sandalyeli Senatonun ise üçte biri değişecek.

Bu seçimlere kadar Demokratlar, halk desteğini artıramazsa şu anda ellerinde tuttukları Temsilciler Meclisi ve Senatodaki çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptırabilir. Bu durumda Biden'ın görevindeki son 2 yılında yasama ajandası konusunda zorluklarla karşılaşması bekleniyor.

Biden yaptırımı duyurdu: Brent petrol fiyatları uçuşa geçti
FOTOĞRAF 13
Title
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme kararı, tüm dünyada enerji ve tarım başta olmak üzere birçok krize neden oldu. Savaşın 13'üncü günü geride kalırken, yaptırımları görmezden gelen Rusya, başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok şehri kuşattı.
Title
ABD başta olmak üzere AB ülkeleri ve İngiltere, Rusya'yı hedef alan birçok ekonomik yaptırım kararını duyurdu.
Title
Bugün kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Biden, 'tarihin en ağır yaptırımı' diyerek Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasakladığını duyurdu.
Title
Biden açıklamasında, \"​ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz.\" ifadelerini kullandı.<br>
Title
ABD'nin yaptırım kararına ilk destek ise İngiltere'den geldi ve benzer bir karar alındığı açıklandı.
Title
BRENT PETROL ZİRVEYİ GÖRDÜ<br><br>Söz konusu kararın ardından gün içerisinde en düşük 125 doları gören brent petrol fiyatı, 133 dolar seviyesine kadar yükseldi. (Kaynak: TradingWiew)
Title
ABD PETROLÜN YÜZDE KAÇINI RUSYA'DAN ALIYOR?<br><br>ABD'nin toplam ham petrol ve petrol ürünleri ithalatında Rusya'nın payı yüzde 9, Birleşik Krallık'ın ithalatında ise yüzde 19 seviyesinde bulunuyor.
Title
TankerTrackers.com verilerine göre, ABD'nin Rusya'dan en son sipariş ettiği petrol kargolarının değeri 600 milyon dolar seviyesindeydi.
Title
ABD, Ukrayna saldırısının başladığı 24 Şubat'tan itibaren Rusya'dan petrol ithalatını sıfırladı.
Title
ABD, Rus petrolüne ambargo ihtimalini gündeme getirmesinden bu yana hali hazırda yaptırım uyguladığı Venezuela ile uzun bir aradan sonra resmi temasları başlattı.
Title
Öte yandan, Rus petrolüne yönelik yasağın, ABD'de galon başına 4 doların üzerine çıkan benzin fiyatlarını daha da yukarıya taşıyabileceği yönelik eleştiriler de dile getiriliyor.
Title
Dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan ABD'nin Rus petrolünü ilk etapta farklı ülkelerden tedarik edebileceği, orta vadede ise üretimiyle ikame edebileceği öngörülüyor.
Title
Biden yaptırımı duyurdu: Brent petrol fiyatları uçuşa geçti
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu. 'Tarihin en ağır' yaptırımı diyen Biden, Rusya'dan petrol ithal edilmesini yasakladı. Açıklamanın ardından İngiltere de benzer bir yaptırım kararı aldığını duyurdu. Söz konusu gelişmelerin ardından brent petrol fiyatlarında büyük bir artış gözlemlendi.
Genç Rabia acı haber

Genç Rabia acı haber

​Sokak köpeklerinden kaçarken araba çarpmıştı.
Trafik yüzde 11e düştü

Trafik yüzde 11'e düştü

İstanbul'da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı.
Yeni yaptırımlar devrede

​ABD Başkanı Joe Biden tek tek duyurdu.

​Kahramankazan Belediyesi bir projeye imza attı.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Erdoğan: 2014'te Batı işgale susmasalardı bugün bu tablo olmazdı

Minik kahraman Muhammet

Minik kahraman Muhammet

​Üç yaşındaki çocuk yangın çıkan evde ailesinin hayatını kurtardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.