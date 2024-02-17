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Dünya

Biden kimyasal olmadığını kanıtlamak için musluk suyu içti

ABD Başkanı Biden, geçen yıl tren kazasında yayılan kimyasallardan etkilenen Ohio eyaletinin East Palestine bölgesini ziyaret ederek halkla dayanışma mesajı verdi.

13:57 - 17/02/2024 Cumartesi
AA
ABD Başkanı Joe Biden.
ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden, tren kazasının yıl dönümünde Ohio'yu ziyaret etti. East Palestine kasabasında incelemelerde bulunan Biden, bazı işletmeleri ziyaret etti ve halkla bir araya geldi.


Kasabanın yeniden ihyası için çalışma yürüttüklerini kaydeden Biden, birçok sosyal ve ekonomik programla bölgeyi yeniden kalkındıracaklarını belirtti.


Ohio'da zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıktığı kaza


ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun 3 Şubat'ta raydan çıkarak patlaması sonucu kimyasal madde çevre felaketine neden oldu.


Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi. Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ile hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.


Kazaya karışan trenin bağlı bulunduğu Norfolk Southern adlı şirket yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurmuştu.


#ABD
#East Palestine
#Joe Biden
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