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Biden klasikleşen söylemini Lübnan'ın vurulması sonrası da tekrarladı: Tansiyon düşmeli

Biden klasikleşen söylemini Lübnan'ın vurulması sonrası da tekrarladı: Tansiyon düşmeli

20:4723/09/2024, پیر
G: 23/09/2024, پیر
AA
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Joe Biden (Foto: AFP)
Joe Biden (Foto: AFP)

Terör devleti İsrail'i Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin konuşan ABD Başkanı Joe Biden, taraflara sükunet çağrısı yaptı. "Ekibim muhataplarıyla sürekli irtibat halindeler" diyen Biden, "İnsanların evlerine güvenli şekilde dönmelerine olanak sağlayacak şekilde tansiyonun düşmesi için çalışıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme öncesinde basına Orta Doğu gündemine ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

"Lübnan'da tansiyonun düşmesi için çalışıyoruz"

Biden, özellikle İsrail'in son saldırılarıyla artan gerilime ilişkin görüşünün sorulması üzerine,
"Ekibim muhataplarıyla sürekli irtibat halindeler ve (bölgedeki) insanların evlerine güvenli şekilde dönmelerine olanak sağlayacak şekilde tansiyonun düşmesi için çalışıyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.

BAE ile ilişkiler

ABD ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, ikisinin de "öncü" ülkeler olduğunu ifade etti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da ABD ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve görüşmelerinde hem ikili hem de bölgesel meseleleri ele alacaklarını söyledi.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan son açıklamada, BAE'nin Gazze'de ateşkese ulaşılması noktasında önemli bir aktör olduğu ve Biden-Al Nahyan görüşmesinde Gazze'deki insani krizin ve olası ateşkes sürecinin de ele alınacağı belirtilmişti.


İsrail'in Beyrut'a saldırısına Hizbullah'ın yanıtı gecikmedi: Demir Kubbe'yi aşan füzeler işgal üssünü vurdu

Terör devleti İsrail, işgal altındaki Hayfa şehrinden ateşlediği roketlerle Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Ali Karaki'nin hedef alındığı belirtilse de henüz örgüt tarafından teyitli bir bilgi geçilmedi. İşgalcilerin alçak saldırısına Hizbullah yoğun roket atışlarıyla cevap verdi. Demir Kubbe hava savunma sisteminden ateşlenen füzelerle Hizbullah roketlerinin karşılaşması bölgedekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Hava savunma sistemini aşarak İsrail hava üssüne isabet eden Hizbullah füzelerinden biri ağır tahribat oluşturdu. Yaralanan işgal askerleri çevre hastanelere kaldırıldı.


#Joe Biden
#ABD
#İsrail
#Lübnan

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