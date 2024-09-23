Biden klasikleşen söylemini Lübnan'ın vurulması sonrası da tekrarladı: Tansiyon düşmeli

Terör devleti İsrail'i Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin konuşan ABD Başkanı Joe Biden, taraflara sükunet çağrısı yaptı. "Ekibim muhataplarıyla sürekli irtibat halindeler" diyen Biden, "İnsanların evlerine güvenli şekilde dönmelerine olanak sağlayacak şekilde tansiyonun düşmesi için çalışıyoruz." dedi.
ABD Başkanı Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme öncesinde basına Orta Doğu gündemine ilişkin kısa bir açıklama yaptı.
"Lübnan'da tansiyonun düşmesi için çalışıyoruz"
BAE ile ilişkiler
ABD ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, ikisinin de "öncü" ülkeler olduğunu ifade etti.
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da ABD ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve görüşmelerinde hem ikili hem de bölgesel meseleleri ele alacaklarını söyledi.
Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan son açıklamada, BAE'nin Gazze'de ateşkese ulaşılması noktasında önemli bir aktör olduğu ve Biden-Al Nahyan görüşmesinde Gazze'deki insani krizin ve olası ateşkes sürecinin de ele alınacağı belirtilmişti.