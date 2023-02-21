Biden: NATO'nun toplu güvenliğine katı taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz

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ABD Başkanı Joe Biden
Biden ve ABD'li heyet resmi ziyaret kapsamında geldikleri Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.
Joe Biden, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyareti anımsatarak, Polonya ve ABD'li birliklerin yan yana durarak güç ve kararlılıklarını gösterdiklerini söyledi.
Biden, Polonya'da nükleer santraller kuracaklarına dikkati çekerek, Polonya'nın enerji güvenliğini sağlayacaklarının altını çizdi.
Duda, milyonlarca insanın bombalardan, ölümden kaçmak için ülkesinden ayrıldığını dile getirerek, Biden'a dün gerçekleştirdiği Ukrayna ziyareti için teşekkür etti.