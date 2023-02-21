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Dünya

Biden: NATO'nun toplu güvenliğine katı taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz

Biden ve ABD'li heyet resmi ziyaret kapsamında geldikleri Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Biden, Polonya'nın Avrupa'da önemli bir müttefik olduğunu belirterek, "Avrupa'daki kuvvetlerimizin komuta karargahının Polonya'da olacağını garanti etmek de dahil olmak üzere NATO'nun toplu güvenliğine katı taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz." dedi.

17:45 . 21/02/2023 Salı
AA
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'nın Avrupa'da önemli bir müttefik olduğunu belirterek,
"Avrupa'daki kuvvetlerimizin komuta karargahının Polonya'da olacağını garanti etmek de dahil olmak üzere NATO'nun toplu güvenliğine katı taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz."
dedi.

Biden ve ABD'li heyet resmi ziyaret kapsamında geldikleri Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.


Joe Biden, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyareti anımsatarak, Polonya ve ABD'li birliklerin yan yana durarak güç ve kararlılıklarını gösterdiklerini söyledi.


Biden,
"Gerçek şu ki NATO'nun ABD'ye ihtiyacı olduğu kadar ABD'nin Polonya'ya ve NATO'ya ihtiyacı var. Çünkü bizim sorumluluklarımız Avrupa'nın ötesinde."
ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın güvende olmasının zorunlu olduğunun altını çizen Biden,
"ABD'nin ve müttefiklerimizin açıklamaları ve taahhütlerinin gerçek olduğunu açıkça belirttim. Dün Kiev'de de ifade ettiğim gibi gururla söyleyebilirim ki Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz. Bence hiç olmadığımız kadar iyi bir pozisyondayız."
diye konuştu.

Biden, geçen yıl Polonya'ya geldiğinde Ukraynalıların yaşadıklarına şahit olduğunu vurgulayarak,
"Geçen yıl burada sınırdan geçen insanları izliyordum. O küçük çocukların, geride eşlerini ve babalarını bırakan annelerin yüzlerine baktığı hisleri anlıyordum. Onları inanılmaz şekilde karşıladınız. Yaklaşık 1,7 milyon Ukraynalıyı kabul ettiniz."
değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'nın Avrupa'da önemli bir müttefik olduğunu belirten Biden,
"Avrupa'daki kuvvetlerimizin komuta karargahının Polonya'da olacağını garanti etmek de dahil olmak üzere NATO'nun toplu güvenliğine katı taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz."
dedi.

Biden, Polonya'da nükleer santraller kuracaklarına dikkati çekerek, Polonya'nın enerji güvenliğini sağlayacaklarının altını çizdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda

Biden'ın Ukrayna ziyareti için teşekkür

Polonya Cumhurbaşkanı Duda da Rusya'nın bağımsız bir ülkeye saldırdığını belirterek,
"Rusya, 2014'te Ukrayna'ya saldırmıştı, aradan sekiz yıl geçti ve Ukrayna'ya tam ölçekli saldırı gerçekleşti, bir trajediye sebep oldu."
şeklinde konuştu.

Duda, milyonlarca insanın bombalardan, ölümden kaçmak için ülkesinden ayrıldığını dile getirerek, Biden'a dün gerçekleştirdiği Ukrayna ziyareti için teşekkür etti.


ABD'nin Ukrayna'nın yanında olmasının çok anlamlı olduğuna işaret eden Duda,
"Bu ziyaret, özgür dünyanın ve onun en büyük lideri olan ABD Başkanı'nın onların yanında olduğunu unutmadığına dair bir işaretti. Bunun ne kadar büyük bir cesaret gerektirdiğini biliyorum. Bunun için çok teşekkür ederim. Özellikle sizin güvenliğinizden sorumlu olanlar için kolay olmadığını tahmin edebiliyorum. Lütfen onlara şükranlarımı sunun."
ifadelerini kullandı.

Duda, Biden'ın Polonya'ya ziyaretinin güvenlik için oldukça önemli bir işaret olduğunu vurgulayarak,
"Bu sadece Polonya değil bölgemiz için de güçlü bir mesaj gönderiyor. ABD'nin küresel düzeni koruyabileceğine ve diğer ulusları köleleştirmek isteyenlerin, diğer insanların hayatlarını mahvetmek isteyenlerin, kısacası tüm saldırganların göreceği bir mesaj var. ABD'nin temsil ettiği demokratik toplum bu tür bir davranışı kabul etmiyor."
değerlendirmesinde bulundu.

Joe Biden'ın Polonya ziyaretinin dünyaya birçok mesaj gönderdiğine dikkati çeken Duda,
"Buradaki varlığınız yatırımcılara da güçlü bir mesaj gönderiyor. Polonya güvenilir bir ülke. Dünyanın öbür ucundan güvenle gelebileceğiniz bir ülke. Bazı insanlar buranın tehlikeli olduğunu düşünebilir ama ABD kuvvetleri ve NATO birlikleri de buranın güvenliğinin bir göstergesi."
dedi.


#Andrzej Duda
#Joe Biden
#NATO
#Polonya
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Biden: NATO'nun toplu güvenliğine katı taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz
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