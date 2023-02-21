Biden: NATO'nun toplu güvenliğine katı taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz

"Bu ziyaret, özgür dünyanın ve onun en büyük lideri olan ABD Başkanı'nın onların yanında olduğunu unutmadığına dair bir işaretti. Bunun ne kadar büyük bir cesaret gerektirdiğini biliyorum. Bunun için çok teşekkür ederim. Özellikle sizin güvenliğinizden sorumlu olanlar için kolay olmadığını tahmin edebiliyorum. Lütfen onlara şükranlarımı sunun."