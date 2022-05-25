Dünya Biden Ne zaman silah lobisine karşı duracağız
AMERİKA

Biden: Ne zaman silah lobisine karşı duracağız

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırı hakkında konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Ben artık bu konudan yoruldum. Ne zaman silah lobisine karşı duracağız?" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Biden: Ne zaman silah lobisine karşı duracağız
ABD Başkanı Joe Biden.

ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleşen ve bir okulu hedef alan saldırıda 18'i öğrenci 21 kişi hayatını kaybetmişti.

  • Asya ziyaretinden dönen ve Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Biden, eşi Jill Biden ile gazetecilerin karşısına çıkarak görevini devraldığında böyle bir konuşma yapmak zorunda kalmamak için dua ettiğini aktardı.

Daha 1 hafta önce New York'un Buffalo kentinde bir silahlı saldırı olduğunu anımsatan Biden, ülkede artan silahlı şiddete dikkati çekti.

"Ne zaman silah lobisine karşı duracağız"

Biden, "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız" ifadesini kullanarak, Kongre'ye silah satışlarında düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

"Ben artık bu konudan yoruldum"

Bütün silahlı saldırılar olmasa da birçoğunun önlenebileceğini ve bunun için de harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Ben artık bu konudan yoruldum" değerlendirmesini yaptı.

"Neden bu kıyımla yaşamak zorundayız?"

Biden, sözlerini, "Bu tarz silahlı saldırılar dünyanın başka yerlerinde nadiren oluyor. Oralarda da akli dengesi yerinde olmayan insanlar var, orada da aile içi problemi olan insanlar var ancak bu tarz toplu silahlı saldırılar bu kadar sıklıkla asla olmuyor. Peki neden Amerika'da oluyor ve biz neden bu kıyımla yaşamak zorundayız?" diye tamamladı.

ABD'de ilkokula silahlı saldırı: Onlarca çocuk hayatını kaybetti
DÜNYA
ABD'de ilkokula silahlı saldırı: Onlarca çocuk hayatını kaybetti

Biden Çin’i savaşla tehdit etti
DÜNYA
Biden Çin’i savaşla tehdit etti
Tazesinin kilosu 300tozu bin 800 TL

Tazesinin kilosu 300
tozu bin 800 TL

​Özel izinle üretilebiliyor.
Bir kent alarmda

Bir kent alarmda

Çiftçilerin korkulu rüyası arazileri istila etti: İlk defa karşılaştık!
Beklenen hasat başladı

​Ukrayna-Rusya savaşıyla önemi artmıştı.

Eğlence ve lezzet dolu festival

Eğlence ve lezzet dolu festival

Balıkesir'e özgü 30 çeşit yöresel ürün görücüye çıkacak.

​Pençe-Kilit darbesi: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

​65 yaşındaki adamın doğduğundan beri kimliği yok.

'Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşme olmaz'

Kuzey Kore ​peş peşe üç tane fırlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.