Dünya Biden Suudi Arabistan ziyaretinin nedenini açıkladı
AMERİKA

Biden Suudi Arabistan ziyaretinin nedenini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta Suudi Arabistan'a yapacağı ziyarette, bu ülke ile stratejik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Biden Suudi Arabistan ziyaretinin nedenini açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden, Washington Post gazetesi için "Suudi Arabistan'a neden gidiyorum" başlıklı bir makale kaleme aldı.

  • 13-16 Temmuz tarihlerinde İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyaretin hem bölge hem de ABD'nin çıkarları için önemli olduğuna işaret eden Biden, "Gelecek hafta, Amerika'nın bölgedeki iletişimi açısından daha umut vadeden bir dönemi başlatmak için Orta Doğu'ya gideceğim" ifadesini kullandı.

Biden, daha güvenli bir Orta Doğu'nun birçok konuda Amerika'nın çıkarına olduğuna işaret ederek, bu ziyaretinde hedeflere ulaşılması için yoğun bir diplomasi yürüteceğini ve yüz yüze görüşmeler yapacağını kaydetti.

Şu anda ziyaret edeceği Orta Doğu'nun 18 ay önce göreve geldiği dönemdekinden çok daha istikrarlı ve güvenli olduğunu kaydeden Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin, bu ülkenin nükleer çalışmalarını artırmasına yol açtığını ve İran'ı bu anlaşmaya geri döndürmek için diplomatik çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Biden, Suudi Arabistan konusunda da "açık senet" politikasını bitirdiklerini kaydederek, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat raporunu yayımladıklarını ve bu konuda 76 kişiye yaptırım uyguladıklarını anımsattı.

Suudi Arabistan'ın şu anda Yemen'deki ateşkese destek verdiğini ve OPEC üreticileri ile petrol piyasalarının stabil kalması için çalıştığını belirterek, "En başından beri benim amacım 80 yılık stratejik ortağımız olan bir ülke (Suudi Arabistan) ile ilişkilere yeniden yön vermekti, bu ilişkileri koparmak değildi" değerlendirmesinde bulundu.

  • Biden, bu ziyaretine birçok kişinin karşı çıktığını bildiğini ve insan haklarının her zaman hem İsrail'de hem Batı Şeria'da hem de Suudi Arabistan'da gündeminde olacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
  • "Başkan olarak, ülkemizi güçle ve güvenli tutmak benim işim. Rusya'nın saldırganlığına karşı durmalıyız, kendimizi Çin ile mücadele için en iyi yere konumlandırmalıyız, tüm dünya için daha çok istikrar adına çalışmalıyız. Bunların hepsini yapabilmek için bu çıktılara katkıda bulunabilecek ülkeler ile doğrudan çalışmalıyız. Suudi Arabistan bu ülkelerden birisi. Cuma günü Suudi liderler ile görüştüğümde benim amacım ortak çıkar ve sorumluluklara dayalı stratejik ortaklığımızı güçlendirmek olacak"

BÖLGENİN SORUNLARINA DEĞİNECEK

Biden, kendisinin cuma günü İsrail'den Cidde'ye uçakla seyahat eden ilk başkan olacağını olacağını kaydederek, bu seyahatin İsrail ile Arap dünyası arasında ilişkilerin düzeltilmesinin bir sembolü olacağını belirtti.

  • Orta Doğu'da İran'ın nükleer programı, Suriye iç savaşı, gıda güvenliği krizi, terör, Irak, Libya ve Lübnan'daki siyasi sorunlar ve insan hakları gibi sorunların hala olduğuna işaret eden Biden, ziyaretinde bu konularda ilerleme kaydedilmesinin önemini anlatacağını aktardı.

Biden, Orta Doğu'daki istikrar ve güvenliğin artırılmasını umduğunu da belirterek, "Gelecek hafta, 11 Eylül saldırılarından bu yana bölgede çatışma görevinde bir ABD askeri olmadan Orta Doğu'yu ziyaret eden ilk başkan olacağım. Bu durumu böyle korumayı amaçlıyorum" sözleriyle makalesine son verdi.

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