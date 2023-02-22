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Dünya

Biden: Tren kazasında güvenliği gözetmeyen şirketler sorumlu tutulacak

ABD Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde çevre felaketine sebep olan tren kazasının ardından, söz konusu demiryolu şirketlerinin güvenlik önlemlerini almalarını sağlamak amacıyla Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı. Bölgede 500'den fazla evde su ve hava kirliliğine ilişkin kontrollerin gerçekleştirildiğini aktaran Biden, ''Güvenliği ilk sıraya koymayan demiryolu şirketlerini sorumlu tutmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

09:48 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Ohio'da raydan çıkan trenin yol açtığı çevre felaketi

Ohio'da raydan çıkan trenin yol açtığı çevre felaketi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Biden, Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin 3 Şubat'ta raydan çıkarak çevre felaketine neden olduğu kazanın ardından attıkları adımlara ilişkin bilgiler verdi.

Biden, bugün kazanın ardından konuyu takip eden yetkililerle görüştüğünü belirterek, Çevre Koruma Ajansının (EPA), Norfolk Souhtern tren şirketinin tehlikeli maddelerin temizlenmesi ve imhası için ödeme yapması talimatını verdiğini aktardı.

"Bu sağduyudur. Bu onların pisliği. Onlar temizlemeliler." diyen Biden, ekibinin eyalet ve yerel yetkililerle temas halinde olduğnu bildirdi. Biden, bölgede 500'den fazla evde su ve hava kirliliğine ilişkin kontrollerin yapıldığını, kimyasal maddelerin kontrolü için gerekli personelin konuşlandırıldığını kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığının da ifade ettiği gibi, tren şirketlerinin güvenlikle ilgili düzenlemelere karşı direndiğini söyleyen Biden, bu konuda Kongre'nin harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Biden, "Demir yolu şirketleri, sağduyulu güvenlik düzenlemelerine karşı çıkmak için milyonlarca dolar harcadı ve bu işe yaradı. Bu, bir trenin raydan çıkması veya zehirli maddelerin dökülmesinden daha fazlasıdır. " ifadelerini kullandı.

Tren şirketlerinin güvenlik önlemlerine yıllarca muhalif olduğunu kaydeden Biden, "Güvenliği ilk sıraya koymayan demiryolu şirketlerini sorumlu tutmaya devam edeceğiz." dedi. Başkan Biden, kaza ve sonrası oluşan çevre felaketinden etkilenen bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını kollayacaklarını kaydetti.


Ohio'da zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıktığı kaza


ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu 3 Şubat'ta raydan çıkarak patladı. Patlama sonucu kimyasal madde çevreye yayılarak bir çevre felaketine neden oldu. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer aldı. Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern da yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurdu.


ABD’de kabus iki hafta: Kimyasal kazalar, UFO’lar ve balon operasyonu
ABD’de kabus iki hafta: Kimyasal kazalar, UFO’lar ve balon operasyonu

ABD'nin çeşitli eyaletlerinde son iki haftada meydana gelen olaylar silsilesi Ohio'daki tren kazasıyla başladı. Zehirli kimyasallar taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından meydana gelen patlamalar sonucu bölgede yaşanan çevre felaketi tartışılmaya devam ediyor. Tren kazasının yaklaşık 100 km yakınında metal fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi ve kimyasal bileşenlerde sızıntı yaşandı. Arizona'da da nitrik asit taşıyan TIR devrilerek sızıntı meydana geldi. Tüm bu olanlar dışında ülkede son olarak henüz ne olduğu belirlenemeyen, yüksek irtifalı cisim Kuzey Amerika hava sahasında savaş uçaklarıyla düşürüldü. Yaşanan tüm olanlar ülkedeki halkı paniğe sevk ederken, Biden yönetiminin kısa açıklamaları meydana gelen olayların üstünü kapatmak olarak algılandı.

#ABD
#Joe Biden
#Ohio
#tren kazası
#güvenlik
#sorumlu
30 dakika önce
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Biden: Tren kazasında güvenliği gözetmeyen şirketler sorumlu tutulacak
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