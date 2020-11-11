Biden: Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi utanç verici

ABD'nin en sıra dışı başkanı: Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinin en sansasyonel başkanı. Yaptığı açıklamalar, gazetecilerle tartışmaları, iç ve dış politikada aldığı kararları çok konuşulan Trump, ABD'nin en 'tuhaf' başkanlık dönemlerinden birine imza attı.