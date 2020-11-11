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Dünya Biden Trumpın seçim sonuçlarını kabul etmemesi utanç verici
AMERİKA

Biden: Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi utanç verici

ABD’nin 46’ncı başkanı seçilen Joe Biden, mevcut Başkan Donald Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesini ‘utanç verici’ olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi DHA
ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden açıklama yaptı.
ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden açıklama yaptı.

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden, basın toplantısında bir muhabirin sorusu üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonuçlarına yönelik yaklaşımını ‘utanç verici’ olarak değerlendirdi.

Biden, Trump’ın tutumunun önünde engel oluşturamayacağını belirken, “"Arkasında bırakacağı mirasa zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

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TRUMP’TAN ‘KAZANACAĞIZ’ MESAJI

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen şeçimlerde Demokrat rakibi Biden'a karşı mağlup olan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kazanacağız” ifadesini kullandı.

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