Biden, Trump'ın yemin törenine gelmeme kararı hakkında konuştu: Gelmemesi iyi bir şey, kendisi ülke için utanç kaynağı Biden, Trump'ın yemin törenine gelmeme kararı hakkında konuştu: Gelmemesi iyi bir şey, kendisi ülke için utanç kaynağı ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, BaşkanTrump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine gelmesini istemediğini ancak Başkan Yardımcısı Mike Pence'i orada görmekten onur duyacaklarını söyledi. Trump'ın yemin törenine katılmama kararı hakkında da konuşan Biden, "Gelmemesi iyi bir şey, o, ülke için utanç kaynağı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 08 Ocak 2021, 23:43 Son Güncelleme: 08 Ocak 2021, 23:43 AA