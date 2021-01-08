Dünya Biden, Trumpın yemin törenine gelmeme kararı hakkında konuştu Gelmemesi iyi bir şey, kendisi ülke için utanç kaynağı
AMERİKA

Biden, Trump'ın yemin törenine gelmeme kararı hakkında konuştu: Gelmemesi iyi bir şey, kendisi ülke için utanç kaynağı

Biden, Trump'ın yemin törenine gelmeme kararı hakkında konuştu: Gelmemesi iyi bir şey, kendisi ülke için utanç kaynağı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, BaşkanTrump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine gelmesini istemediğini ancak Başkan Yardımcısı Mike Pence'i orada görmekten onur duyacaklarını söyledi. Trump'ın yemin törenine katılmama kararı hakkında da konuşan Biden, "Gelmemesi iyi bir şey, o, ülke için utanç kaynağı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Joe Biden
Joe Biden

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine gelmesini istemediğini ancak Başkan Yardımcısı Mike Pence'i orada görmekten onur duyacaklarını söyledi.

Delaware'de kabinesine seçtiği yeni üyeleri tanıtan Biden, ABD Kongresine baskında hayatını kaybeden polisin yakınlarına başsağlığı diledi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

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"Trump'ın azline Kongre karar verir"

Söz konusu baskının ardından Trump'ın azledilmesine yönelik tartışmaların sorulduğu Biden, kendisinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, aşı ve ekonomiye odaklandığını dile getirerek, "Bu, Kongre'ye bağlı, Kongre'nin vereceği bir karar." yanıtını verdi.

Biden, baskındaki güvenlik zafiyetine ilişkin ise soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın 20 Ocak'ta yemin törenine gelmeyeceğinin hatırlatılması üzerine Biden, "Gelmemesi iyi bir şey, o, ülke için utanç kaynağı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Biden, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya karşılık ise "Onu orada görmekten onur duyarım." dedi.

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