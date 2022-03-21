Biden yönetimi karar verdi: Myanmar'ın askeri müdahalesi soykırım sayılacak

ABD, 2017 yılında Müslüman azınlık Rohingya nüfusuna karşı işlenen toplu katliamlar ve tecavüz de dahil olmak üzere zulümleri soykırım olarak ilan etmekten vazgeçmişti. Şiddet olayları yaklaşık bir milyon kişiyi kaçmaya zorladı ve Birleşmiş Milletler üst düzey askeri yetkililerin soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2018'de sessiz sedasız yayınladığı bir raporda, Myanmar'ın kuzey Rakhine Eyaleti'nde Rohingya'ya yönelik şiddetin "aşırı, büyük ölçekli, yaygın ve görünüşte hem halkı terörize etmek hem de Rohingya sakinlerini dışarı çıkarmaya yönelik olduğu" açıklamasında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, insan hakları gruplarının yıllardır savunduğu tespiti Pazartesi günü Washington DC'deki ABD Holokost Anıt Müzesi'nde kamuoyuna açıklayacak.

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ABD'li yetkili, "Biden yönetimini, Rohingyalara yapılan zulümleri nihayet soykırım olarak kabul ettiği için alkışlıyorum. Bu kararlılık uzun zaman önce olsa da, yine de bu acımasız rejimi hesaba katmada güçlü ve kritik derecede önemli bir adımdır." dedi.

Türkiye ilk günden beri Arıkanlıların yanında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, 2017 yılında Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları kampları ziyaret etmişti.

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