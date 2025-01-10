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Biden yönetimi yine rahat durmadı: Maduro için koyulan ödül miktarını 25 milyon dolara yükselttiler

Biden yönetimi yine rahat durmadı: Maduro için koyulan ödül miktarını 25 milyon dolara yükselttiler

23:4010/01/2025, Cuma
AA
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ABD, son seçimlerde "demokratik normları çiğnediğini" savunduğu Maduro için koyduğu ödül miktarını 25 milyon dolara yükseltti.
ABD, son seçimlerde "demokratik normları çiğnediğini" savunduğu Maduro için koyduğu ödül miktarını 25 milyon dolara yükseltti.

20 Ocak'ta görevi Donald Trump ve kabinesine devredecek Joe Biden yönetimi, giderayak yine rahat durmadı. ABD yönetimi, bugün yemin ederek üçüncü dönemine başlayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için koyulan ödül miktarını 25 milyon dolara yükseltme kararı aldı.

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı
Nicolas Maduro
'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında daha önce koyduğu 15 milyon dolarlık ödülü, 25 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.

Venezuela'ya yeni yaptırımlar

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby
, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Venezuela'ya yeni yaptırımlar açıkladı.
Kirby, ABD yönetiminin 2020'de
Venezuela Devlet Başkanı Maduro
'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında konulan 15 milyon dolarlık ödülün miktarını, 25 milyon dolara yükselttiklerini belirtti.

ABD yönetimi iddialarla yaptırım uyguluyor

Maduro'nun son seçimlerde bir kez daha "
demokratik normları çiğnediğini
" savunan Kirby, ABD yönetimi olarak buna gereken cevabı vereceklerini söyledi.
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Pedrino
'nun yakalanması için bilgi verilmesi karşılığında da 15 milyon dolar ödül koyduklarını ifade eden Kirby,
Maduro
'nun yakın çevresindeki 7 kişiyi daha yaptırım listesine eklediklerini belirtti.

Maduro yeni dönemi için bugün yemin etti

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini yüzde 52 oyla 3. kez kazanan
Nicolas Maduro
, yeni dönemi için bugün yemin etmişti.

Muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, 28 Temmuz'daki seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Gonzalez, kısa süre önce Beyaz Saray'da "Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı" sıfatıyla ABD Başkanı Joe Biden tarafından ağırlanmıştı.



#ABD
#Nicolas Maduro
#Venezuela

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