Dünya Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı F-16 satışına onay verin
AMERİKA

Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin

ABD medyası, Biden yönetiminin Kongre'den Türkiye'ye yönelik yeni silah satışı paketine onay vermesini talep ettiğini duyurdu. Söz konusu paketin 400 milyon dolar değerinde olduğu ifade edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
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ABD'de Biden yönetimi Kongre'den Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizatların satışına onay verilmesini istedi. The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, yetkililer Biden yönetiminin söz konusu anlaşmayı, Türkiye'ye 40 yeni F-16 satmaya yönelik ayrı bir teklif için Kongre'deki desteğin seviyesini ölçmek amaçlı kullanıyor olabileceğini söyledi.

ERDOĞAN OLUMLU YAKLAŞIMLAR OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayı sonunda ABD ile F-16'ların modernizasyonu ve yeni alımlara ilişkin görüşmelerle ilgili olumlu yaklaşımlar olduğunu; sürecin böyle devam etmesi halinde Türkiye'nin yeni alacağı F-16'lar ve modernizasyon işini süratle bitirme fırsatı bulacağını söylemişti.

Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın kendisine bu konuyla ilgili olumlu yaklaşımını Kongre'ye sunacağı bilgisini verdiğini de belirtmiş ve S-400'lerin ise Türkiye'nin malı olduğunu ve bu konudaki tartışmaların Türkiye için artık kapanmış olduğunu dile getirmişti.

F-16'LARDAKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan Türkiye'nin, F-16 Blok 70 savaş uçağı talebi de bulunuyor. Türkiye'nin F-16 Blok 70 talebi, 40 adet yeni savaş uçağı ile eldeki F-16'ların modernizasyonu için 80 adet kit tedarikini içeriyor.

WSJ'ye göre; eğer 400 milyon dolarlık silah alım paketi Kongre'de onaylanırsa, bu F-16 savaş uçaklarının satışına izin verilmesine de zemin hazırlayabilir.

F-16 paketinin ise; önümüzde 2-3 ay içerisinde Kongre'ye ulaşması bekleniyor.

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