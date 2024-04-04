Biden’a iftar resti: Gazze açken sofrana oturmayız

ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikalı Müslüman toplumun temsilcilerine Beyaz Saray'da vermek istediği iftar daveti, Müslüman temsilciler tarafından reddedildi. Salı günü gerçekleşen iftar programına katılım az olduğu için basın içeri sokulmadı. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nden (CAIR) yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın iftar programına katılmayı reddeden pek çok Müslüman grup liderinin Beyaz Saray’ın karşısındaki Lafayette Parkı’nda "Gazze’de ateşkes için alternatif iftar" programı düzenleyeceği bildirildi. Biden yönetiminin Gazze politikasının iflas ettiği ifade edilen açıklamada, ABD’nin İsrail’e yaptığı askeri yardımların Gazze’deki katliamları kolaylaştırdığı vurgulandı. Yapılacak alternatif iftar programında “acil ve kalıcı” ateşkes çağrısında bulunulacağı kaydedildi.

ONLARLA EKMEĞİMİZİ PAYLAŞAMAZDIK

Konuya dair açıklamalarda bulunan CAIR Genel Müdür Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, davetin reddedilmesinin sebebini "Amerika'daki Müslüman topluluklar olarak, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı katliamlar işlemesine ve onları aç bırakmasına olanak tanıyan ABD yönetimi ile ekmeğimizi paylaşmamız beklenemezdi" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Müslüman temsilcilerin eldeki sorunları tartışmadan iftara gelmeyi istemediğini belirterek, "Onlar söyledi, biz dinledik ve formatı istedikleri gibi ayarlıyoruz" dedi.

MEKTUBU İLETTİ VE TERK ETTİ

ABD Başkanı Biden'ın Beyaz Saray'daki iftar programına davet edilen Müslümanlardan biri olan Filistlinli doktor Sair Ahmed de iftara katılmayacağını bildirdi. Gazze'den yakın zamanda ABD'ye dönen Ahmed, Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'e insanlar bu durumdayken böyle bir iftar davetine katılamayacağını bildirirken Gazze'den yanında getirdiği bütün ailesini İsrail bombardımanında kaybetmiş Filistinli çocuk Hedil Neccar'ın yazdığı mektubu da teslim etti. Sekiz yaşındaki Neccar, mektubunda İsrail bombardımanları nedeniyle bütün ailesini kaybettiğini ve birden fazla kez tehcir edilerek sonunda Gazze'nin güneyindeki Refah'a geldiğini belirterek Biden'dan İsrail ordusunun Refah bölgesine askeri operasyon düzenlemesini engellemesini istedi. Filistinli çocuk Hedil Neccar, El Cezire tarafından yayımlanan videosunda da "Annemi, babamı, her şeyimi kaybettim. Bu mektubu Biden'a yazdım" diyerek mektuptaki taleplerini yineledi.

HALKIMA SAYGI İÇİN TERK ETTİM

Harris ile yaptığı görüşme sonrası iftar mekanına gitmeyi reddeden Filistinli doktor Sair Ahmed ise CNN'e yaptığı açıklamada, "Davet edilen tek Filistinli bendim. Halkıma saygı duymaları gerektiğini göstermeleri için orayı terk etmem gerekiyordu" dedi.

FOTOĞRAF VERMEKTEN ÖTEYE GEÇMİYOR

Bazı Müslüman Amerikalı temsilciler de, Müslüman toplumunun son altı ay içinde Filistin ve Gazze meselesine ilişkin konumunu açıkça ortaya koyduğunu belirterek, toplantının bir başka nafile "fotoğraf çekimi" olacağı eleştirisini ileri sürdüler. "Filistin için Amerikalı Müslümanlar" platformunun direktörü Mohamad Habehh, "Ne kadar toplantı yaparsak yapalım, kaç kişi katılırsa katılsın, ne kadar görüşme yapılırsa yapılsın, Beyaz Saray değişmeyi reddediyor" sözleriyle Biden yönetimine yönelik öfkeyi dile getirdi.

DAVETLİ LİSTESİNE TEPKİ

Başkan Biden'ın düzenlediği iftara davete tepkinin bir nedeni de, davetlilerin Beyaz Saray tarafından tek tek seçilmesi. 2020'de Biden'ı destekleyen Müslüman siyasi savunuculuk grubu Emgage, Salı günkü toplantıya davet aldığını ancak ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğini ve Gazze'de artan ölü sayısını gerekçe göstererek katılmayı reddettiğini söyledi. Emgage CEO'su Wa'el Alzayat, "Bu muazzam acı ve ıstırap anında, Beyaz Saray'dan bu toplantıyı ertelemesini ve Beyaz Saray tarafından seçilenler yerine toplumun seçtiği temsilcilerle uygun bir politika toplantısı düzenlemesini istedik" ifadelerini kullandı.

Sınır kapılarını açın!

Fas'ta binlerce kişi İsrail'in yaklaşık 6 aydır saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişine izin vermeyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne sınır kapılarının açılarak yardımların ulaştırılması talebiyle gösteri düzenledi. Fas'taki sivil kuruluşlarının çağrısıyla başta Evlad Tayma, Temara ve Marakeş olmak üzere birçok kentte gösteriler yapıldı. Göstericiler, Gazze'de kötüleşen insani duruma dikkati çekerek sınır kapılarının açılmasını ve insani yardımların bir an önce Filistinlilere ulaştırılmasını istedi. Gösterilerde, ABD'nin Gazze'de sivilleri öldüren İsrail'e verdiği destek ve silah tedariki de protesto edildi. Başkent Rabat başta olmak üzere Fas'ın birçok kenti, gün aşırı Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilmesi, ablukanın kaldırılması ve yardımların Filistinlilere ulaştırılması talebi dillendiriliyor.











