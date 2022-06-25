Dünya Bidena talimat listesi Merhaba de 2 dakika konuş sonra otur
AMERİKA

Biden'a talimat listesi: Merhaba de 2 dakika konuş sonra otur

Canlı yayınlardaki gaflarıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray tarafından basın toplantısı öncesi hazırlanan talimat listesiyle yakalandı. Talimat listesi'nde Biden'in yapması gereken her şeyin tek tek yazıldığı ortaya çıktı. Biden’ın konuşması sırasında istemsizce çevirdiği kağıtta, “otur, kalk, konuş” gibi en basit talimatlar bile yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bidena talimat listesi: Merhaba de 2 dakika konuş sonra otur
Joe Biden

Son dönemde kameralar karşısında yaptığı gaflarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray tarafından basın toplantısı öncesi hazırlanan talimat listesi kameralara yakalandı. Yaşlılığı demans hastalığı iddiaları nedeniyle seçim sürecinde ABD Başkanlığını liyakatı tartışılan Biden, Beyaz Saray'ın Roosevelt Odası'nda valiler, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle yaptığı toplantıda konuştu. 79 yaşındaki Biden’ın konuşması sırasında istemsizce çevirdiği kağıtta, “otur, kalk, konuş” gibi en basit talimatların bile yer aldığı görüldü. Geçtiğimiz günlerde boşluğa elini uzatıp selamlaşmayı beklediği görüntülerin kameralara yansıması sonrası, Biden’ın ekibinin bu yola başvurduğu düşünülüyor.

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Kağıtta sırasıyla, “Roosevelt Odası’na SEN gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin. SEN oturacaksın. Basın mensupları gelecek. Sen 2 dakika brifing vereceksin. Basın mensupları odadan çıkacak. Liz Schuler’e SEN bir soru soracaksın. SEN katılımcılara teşekkür edeceksin” talimatları yer alıyor. Daha önce de konuşacağı konuları ve isimleri unuttuğu için toplantıya kopya kağıdıyla çıkan Biden’ın talimat kağıdıyla ilgili Beyaz Saray’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

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