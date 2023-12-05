|
Dünya

Biden'a yönelik azil soruşturmasında yeni gelişme: Gelecek hafta resmileştirilecek

ABD Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, Başkan Joe Biden'a yönelik azil sürecini resmi soruşturmaya dönüştürecek olan oylamanın gelecek hafta yapılacağını duyurdu.

22:08 - 5/12/2023 Salı
AA
Cumhuriyetçiler, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yabancı ülkelerdeki iş bağlantıları ve bunların siyasi alana yansımaları üzerinden ABD Başkanı'na yönelik suçlamalar yönelmiş ve azil sürecinde bu bağlantıların kamuoyu önünde tartışılmasını talep etmişlerdi.
Cumhuriyetçiler, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yabancı ülkelerdeki iş bağlantıları ve bunların siyasi alana yansımaları üzerinden ABD Başkanı'na yönelik suçlamalar yönelmiş ve azil sürecinde bu bağlantıların kamuoyu önünde tartışılmasını talep etmişlerdi.

ABD Başkanı Biden'a yönelik Cumhuriyetçilerin yürüttüğü azil sürecinin gelecek hafta Temsilciler Meclisindeki oylama ile resmiyet kazanması bekleniyor.

Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson, düzenlediği basın toplantısında, Meclisin Noel tatiline girmeden önce söz konusu oylamayı yapacağını ifade etti.

Oylama ile Temsilciler Meclisinde Biden'a yönelik azil soruşturması resmen başlatılabilecek.

Johnson, "Bu, Başkan Joe Biden'ın azil oylaması değil, ona yönelik azil sürecinin devamının oylanması ve anayasal bir gereklilik" değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray, Biden'a yönelik Temsilciler Meclisinde resmi oylama yapılmadan başlatılacak bir azil soruşturmasının anayasal olmayacağını savunuyordu.


#ABD
#Joe Biden
#Temsilciler Meclisi
#Cumhuriyetçiler
#Demokratlar
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara müjde geldi! Düşük faizli konut kredisi için aranan şartlar...