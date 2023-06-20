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Biden'dan Blinken'a Çin övgüsü: Çok iyi bir iş çıkardı

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "çok iyi bir iş çıkardığını" söyledi. İki ülke arasında Tayvan sorunundan Güney Çin Denizi'ndeki askeri gerilime, ekonomik ve teknolojik rekabetten insan hakları meselesine dek çok sayıda sorunlu alan bulunuyor.

07:23 . 20/06/2023 Salı
AA
Joe Biden - Antony Blinken - Çin Gang

Joe Biden - Antony Blinken - Çin Gang

Biden, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarını konuşmak üzere bulunduğu California eyaletinin Palo Alto kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pekin'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşüp görüşmediğine ilişkin bir soru üzerine Biden, kendisiyle Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan üzerinden iletişim kurduğunu belirtti.


"(Blinken) çok iyi bir iş çıkardı." diyen Biden, bu kapsamda doğru yolda olduklarını ve Blinken'ın ziyaretiyle Çin ile ilişkilerde ilerleme kaydedildiğini vurguladı.


- Biden döneminde Çin'i ziyaret eden en üst düzey yetkili

İki günlük resmi ziyaret için dün Pekin'e giden Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2021 başında göreve gelmesinden bu yana Çin'i ziyaret eden en üst düzey yetkili olmuştu.


ABD'li Bakan, dün Çinli mevkidaşı Çin Gang ile bugün de Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmüştü.


İki ülke arasında Tayvan sorunundan Güney Çin Denizi'ndeki askeri gerilime, ekonomik ve teknolojik rekabetten insan hakları meselesine dek çok sayıda sorunlu alan bulunuyor.

Ziyaret, şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesinin yol açtığı krizin ardından kesintiye uğrayan diplomatik iletişimin yeniden sağlanmasına yönelik son aylarda atılan adımların son halkası olarak önem taşıyor.




#ABD
#Antony Blinken
#Çin
#Joe Biden
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